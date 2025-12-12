Orbán Balázs: Európa válságban van, Brüsszel zsákutcába vezeti a kontinenst

Ebben a légkörben kell Magyarországnak felelős, szuverén döntéseket hoznia. Ezért utazott a miniszterelnök novemberben előbb Washingtonba, majd Moszkvába: hogy biztosítsa hazánk energiaellátását, és a magyar érdekeknek megfelelően tárgyaljon mindkét nagyhatalommal. Számunkra ugyanis az energiaárak, a biztonságpolitikai stabilitás és a háború lezárásának esélye nem elvont geopolitikai játszma, hanem olyan kérdések, amelyek közvetlenül meghatározzák a magyar gazdaság és a magyar családok jövőjét