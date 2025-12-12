Orbán BalázsBrüsszelEurópaválság

Orbán Balázs: Európa válságban van, Brüsszel zsákutcába vezeti a kontinenst

Európa társadalmi, gazdasági és vezetési válsággal küzd, miközben a brüsszeli elit geopolitikai tévutakon hoz döntéseket – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint már az Egyesült Államok is nyíltan kimondja: ha az Európai Unió nem változtat irányt, tartósan gyenge marad.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 10:07
Orbán Balázs Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Európa ma súlyos belső válságot él át: társadalmi, gazdasági és vezetési problémák egyszerre nehezítik a kontinens működését, miközben a döntéshozatalt komoly geopolitikai félreértések torzítják – írta a közösségi oldalán Orbán Balázs.

Orbán Balázs (Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség)
Orbán Balázs. Fotó: MTI/Vajda János

Európa ma belső válságban van: társadalmi, gazdasági és vezetési problémák egyszerre nehezítik a kontinens működését, miközben súlyos geopolitikai félreértések torzítják a döntéshozatalt. Ha így marad, Európa gyenge lesz – ezt a felismerést pedig már nem csak mi mondjuk, de az Egyesült Államok legfrissebb nemzetbiztonsági stratégiája is nyíltan megfogalmazza

– írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint a válság egyik egyértelmű jele a múlt héten az uniós külügyi szolgálat körül kirobbant újabb korrupciós botrány. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy látja, miközben Brüsszel következetesen jogállamisági köntösbe csomagolja a valójában politikai természetű vitákat, saját intézményi rendszeréből egymás után kerülnek felszínre a korrupciós ügyek. 

Megfogalmazása szerint mindez egy technokrata, a választóktól elszakadt elit félrecsúszott stratégiájára utal, amely döntő szerepet játszik az európai kudarcokban. Orbán Balázs hangsúlyozta: 

ezt ma már nemcsak az európai polgárok érzékelik, hanem a nemzetközi szereplők is, mivel Európa gazdasági és diplomáciai értelemben egyaránt veszít versenyképességéből. 

A politikai igazgató szerint ezért is mondják régóta, hogy a jelenlegi uniós irányvonal zsákutca, és a kontinens nem engedheti meg magának a további kritikátlan sodródást saját válságai közepette.

Ebben a légkörben kell Magyarországnak felelős, szuverén döntéseket hoznia. Ezért utazott a miniszterelnök novemberben előbb Washingtonba, majd Moszkvába: hogy biztosítsa hazánk energiaellátását, és a magyar érdekeknek megfelelően tárgyaljon mindkét nagyhatalommal. Számunkra ugyanis az energiaárak, a biztonságpolitikai stabilitás és a háború lezárásának esélye nem elvont geopolitikai játszma, hanem olyan kérdések, amelyek közvetlenül meghatározzák a magyar gazdaság és a magyar családok jövőjét

– emelte ki a politikus.

Orbán Balázs hangsúlyozta:

a magyar álláspont egyértelmű, Magyarország a háború finanszírozása helyett békét és stabilitást sürget, valamint olyan európai vezetést tart kívánatosnak, amely nem ideológiai reflexek, hanem a tagállami érdekek mentén alakít stratégiát.

A miniszterelnök politikai igazgatója beszámolt arról is, hogy ezekről a kérdésekről Sarah Wheatonnel, a Politico brüsszeli újságírójával beszélgetett a Politico Confidential legújabb epizódjában. Orbán Balázs szerint Európa csak akkor lehet képes visszanyerni erejét, ha a problémák valódi okairól nyíltan beszél, és ha a brüsszeli elit helyett a demokratikus felhatalmazással rendelkező nemzeti kormányok jelölik ki a kontinens jövőbeli irányát.

 

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

