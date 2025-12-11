Euroclearorosz vagyonBrüsszelUkrajnaBelgium

Orbán Balázs közösségi oldalán bírálta a brüsszeli terveket

Az uniós vita középpontjában ezúttal egy pénzügyi döntés áll, amelynek több tagállam – főként Belgium – nem örül. A szereplők eltérő álláspontjai gyorsan politikai súlyt kaptak, és a felszólalók már nemcsak gazdasági, hanem jogi következményekre is figyelmeztetnek. Brüsszel még évekig támogatná Ukrajna háborúját és a céljuk most a belga miniszterelnök meggyőzése.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 14:36
Orbán Balázs Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Írtunk róla, hogy a brüsszeli háborúpárti vezetők december 18-i csúcstalálkozójukon kulcsfeladatként jelölték meg Bart De Wever meggyőzését, aki a blokk legújabb ellenségképe lett. A belga miniszterelnök vétózni próbálja az Ukrajnának szánt 210 milliárd eurós hitelcsomagot. Az EU-s diplomaták mostanra teljes erőbedobással azon dolgoznak, hogy meggyőzzék őt. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán fejtette ki álláspontját. 

Orbán Balázs közösségi oldalán foglalta össze a brüsszeli terveket
Orbán Balázs közösségi oldalán foglalta össze a brüsszeli terveket
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Mint írta, az európai vitákban gyakran Magyarországot állítják be rendszerkritikus „fekete bárányként”, mintha a nemzeti érdek következetes képviselete önmagában is rendellenesség volna. 

Belgium friss példája azonban világosan mutatja: elég egyetlen stratégiai kérdésben eltérni a brüsszeli akarattól, és bármely tagállam azonnal politikai nyomás alá kerülhet.

– emelte ki a politikai igazgató. Kitért rá, hogy a Politico ma már arról ír, hogy az EU Belgiumot is Magyarországhoz hasonlóan büntetné, ha nem támogatja Ukrajna finanszírozását – pusztán tehát azért, mert a belga kormány nem hajlandó kockára tenni Európa pénzügyi stabilitását egy precedens nélküli vagyonelkobzási terv kedvéért. Orbán Balázs kifejtette, hogy a vita tétje a Belgiumban befagyasztott, mintegy 180 milliárd eurónyi orosz vagyon. A bizottság immár az egész összeget bevonná Ukrajna finanszírozásába, ám a szuverén állami vagyon elkobzása a nemzetközi jog egyik legerősebb tilalma;

ilyen lépés még a világháborúk idején sem történt. 

– hangsúlyozta a bejegyzésben. 

Bart De Wever ezért figyelmeztet: Belgium nem viselhet egyedül olyan következményeket, amelyeket más tagállamok nem kívánnak megosztani. A Belgiumban lévő orosz vagyont kezelő Euroclear pedig azzal fenyegeti a bizottságot, hogy bírósághoz fordul az uniós vezetés ellen. Vagyis azt a paradox helyzetet látjuk, amikor 

Brüsszel a nyilvánosság előtt harcol Brüsszellel szemben, miközben a döntés minden jogi és pénzügyi kockázata a belgákra hárulna.

A belga álláspont lényegi üzenete: a nemzeti érdek, a jogi realitás és a pénzügyi stabilitás nem írható felül politikai vágyképekkel. És ezzel Belgium most saját tapasztalatból jut – akarva-akaratlanul –ugyanarra a következtetésre, amelyre Magyarország évek óta felhívja a figyelmet: az EU-ban nem az érvek súlya, hanem az engedelmesség foka számít. Aki pedig ezt a logikát megkérdőjelezi, elkerülhetetlenül célponttá válik – zárta a bejegyzést Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapun publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu