Orbán Balázs közösségi oldalán bírálta a brüsszeli terveket

Írtunk róla, hogy a brüsszeli háborúpárti vezetők december 18-i csúcstalálkozójukon kulcsfeladatként jelölték meg Bart De Wever meggyőzését, aki a blokk legújabb ellenségképe lett. A belga miniszterelnök vétózni próbálja az Ukrajnának szánt 210 milliárd eurós hitelcsomagot. Az EU-s diplomaták mostanra teljes erőbedobással azon dolgoznak, hogy meggyőzzék őt. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán fejtette ki álláspontját.

Orbán Balázs közösségi oldalán foglalta össze a brüsszeli terveket

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Mint írta, az európai vitákban gyakran Magyarországot állítják be rendszerkritikus „fekete bárányként”, mintha a nemzeti érdek következetes képviselete önmagában is rendellenesség volna.