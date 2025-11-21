Leállt egy hároméves gyermek légzése az egyik budapesti uszodában

Úszásoktatás közben merült el a vízben egy hároméves kisfiú Budapesten a napokban – adta hírül az Országos Mentőszolgálat.
Az oktató azonnal észrevette a bajt, a gyermekhez sietett, és kiemelték a medencéből. Mentőt hívtak, és a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a fiút, aki akkor már nem lélegzett.
Az uszodában azonnal megkezdték az újraélesztést, amely a jelenlévők gyors és határozott reakciójának köszönhetően néhány percen belül sikerre vezetett. A kisfiú sok vizet köhögött fel, majd sírni kezdett.
A helyszínre érkező mentők megvizsgálták és ellátták a gyermeket, akit végül stabil állapotban szállíthattak kórházba.
