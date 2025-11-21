táskam5autópályabűnbanda

Lecsaptak a rendőrök a román bűnbandára, amely az M5-ös autópálya egyik pihenőjében fosztogatott

Egy háromtagú román bűnözői banda csaknem négymillió forint értékű készpénzt és aranyat zsákmányolt az M5-ös autópálya Lajosmizsei pihenőjénél. A rablók külföldre menekültek, de amikor visszatértek Magyarországra, a rendőrök elfogták őket – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a Police.hu oldalon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 21. 12:57
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Éppen az autójában aludt október 26-án hajnalban egy külföldi férfi, amikor úgy fosztottak ki, hogy a résnyire lehúzott ablakon benyúltak a táskájáért, amelyben több mint másfél millió forint értékű készpénz és ékszerek is voltak.

Néhány nappal később újabb hasonló eset történt a sztráda túloldalán lévő pihenőben: három idegen megszólított egy külföldi férfit a parkolóban, majd megragadták, egy kamion oldalához nyomták, és átkutatták a zsebeit. Egy pénztárcát és egy borítékot zsákmányoltak tőle, összesen több mint kétmillió forintnyi készpénzzel.

A kecskeméti nyomozók feltételezték, hogy a két bűncselekmény összefügg, ezért átvizsgálták a környék és a benzinkutak kamerafelvételeit, ezekből kiderült, milyen autóval közlekedtek az elkövetők. A nyomozók megtudták, hogy a jármű időközben külföldre távozott, de azt is sikerült megállapítani, mikor tér vissza Magyarországra.

Az autót végül az M5-ös autópályán igazoltatták, benne három külföldi férfival november 15-én.

A bizonyítékok alapján a 36, 41 és 51 éves román állampolgárok követték el a rablást, a legfiatalabb és a legidősebb gyanúsított pedig a korábbi kifosztásért is felel. Mindhármukat őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság el is rendelt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu