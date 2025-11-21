Éppen az autójában aludt október 26-án hajnalban egy külföldi férfi, amikor úgy fosztottak ki, hogy a résnyire lehúzott ablakon benyúltak a táskájáért, amelyben több mint másfél millió forint értékű készpénz és ékszerek is voltak.
Lecsaptak a rendőrök a román bűnbandára, amely az M5-ös autópálya egyik pihenőjében fosztogatott
Egy háromtagú román bűnözői banda csaknem négymillió forint értékű készpénzt és aranyat zsákmányolt az M5-ös autópálya Lajosmizsei pihenőjénél. A rablók külföldre menekültek, de amikor visszatértek Magyarországra, a rendőrök elfogták őket – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a Police.hu oldalon.
Néhány nappal később újabb hasonló eset történt a sztráda túloldalán lévő pihenőben: három idegen megszólított egy külföldi férfit a parkolóban, majd megragadták, egy kamion oldalához nyomták, és átkutatták a zsebeit. Egy pénztárcát és egy borítékot zsákmányoltak tőle, összesen több mint kétmillió forintnyi készpénzzel.
A kecskeméti nyomozók feltételezték, hogy a két bűncselekmény összefügg, ezért átvizsgálták a környék és a benzinkutak kamerafelvételeit, ezekből kiderült, milyen autóval közlekedtek az elkövetők. A nyomozók megtudták, hogy a jármű időközben külföldre távozott, de azt is sikerült megállapítani, mikor tér vissza Magyarországra.
Az autót végül az M5-ös autópályán igazoltatták, benne három külföldi férfival november 15-én.
A bizonyítékok alapján a 36, 41 és 51 éves román állampolgárok követték el a rablást, a legfiatalabb és a legidősebb gyanúsított pedig a korábbi kifosztásért is felel. Mindhármukat őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság el is rendelt.
