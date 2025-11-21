Lecsaptak a rendőrök a román bűnbandára, amely az M5-ös autópálya egyik pihenőjében fosztogatott

A kecskeméti nyomozók feltételezték, hogy a két bűncselekmény összefügg, ezért átvizsgálták a környék és a benzinkutak kamerafelvételeit, ezekből kiderült, milyen autóval közlekedtek az elkövetők. A nyomozók megtudták, hogy a jármű időközben külföldre távozott, de azt is sikerült megállapítani, mikor tér vissza Magyarországra.

Az autót végül az M5-ös autópályán igazoltatták, benne három külföldi férfival november 15-én.