Elgázolt a vonat egy embert Miskolcon

Eléggé rájár a rúd a miskolci közlekedőkre.

2025. 11. 21. 13:02
Elgázolt egy embert a vonat Miskolcon a Csokonai Vitéz Mihály utcai vasúti átjáróban, a baleset miatt a szerelvény nem tud továbbmenni – írta honlapján a katasztrófavédelem pénteken kora délután.

A Mávinform azt közölte, hogy a Miskolc–Szerencs és a Miskolc–Hidasnémeti vonalon 10-30 perccel hosszabb menetiőre kell számítani, mert helyszínelés miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.

Eléggé rájár a rúd a miskolci közlekedőkre mostanában, ugyanis a minap egy sósavat szállító kamion ragadt be egy híd alá, erről az alábbi cikkben számoltunk be. 

 

