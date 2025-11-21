Donald TrumpSzijjártó PéterOrbán ViktorMagyarország

Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár

A mai naptól hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan Magyarország mentessége is életbe lép, amiről nemrégiben megállapodás született Washingtonban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben.

Kozma Zoltán
2025. 11. 21. 12:53
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter Brüsszelben újságírói kérdésre válaszolva arról számolt be, hogy a mai naptól hatályba lépnek az orosz kőolaj vásárlására vonatkozó amerikai korlátozások, azonban hazánkra ezek nem vonatkoznak Orbán Viktor kormányfő és Donald Trump amerikai elnök két héttel ezelőtti megegyezése értelmében.

Szijjártó Péter szerint Orbán Viktor elérte a célját (Fotó: AFP)
Amerikai partnereink arról értesítettek minket, hogy természetesen a mai naptól életbe lépnek azok az amerikai intézkedések, amelyek Magyarország számára megadják a mentességet a kivetett olajvásárlási szankciók alól

 – közölte. 
A mai naptól – pontosan úgy, mint tegnap, tegnapelőtt és azelőtt – ugyanúgy biztonságban van a magyar energiaellátás, mert a Magyarország számára kivételt biztosító amerikai intézkedések a mai napon hatályba lépnek – erősítette meg.

Ez volt egyébként a tétje a miniszterelnök washingtoni látogatásának. A miniszterelnök ezt elérte. A miniszterelnök meg tudott állapodni Donald Trumppal. Ez is azt mutatja, hogy a nemzetközi politika a tapasztalt, megállapodásra képes politikusok műfaja. Itt nem Facebook-posztokban dőlnek el a dolgok, hanem komoly emberek megállapodásai alapján lehet garantálni egy-egy ország energiabiztonságát

 – tette hozzá. 
Szijjártó Péter reagált az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij egy korábbi nyilatkozatára is, amelyben arról beszélt, hogy majd megállítják a Magyarországra irányuló kőolajszállításokat. 
Amikor az ukrán elnök erről gondolkodik, akkor egy dolgot mindenképp érdemes figyelembe vennie. Azt, hogy októberben Ukrajna villamosenergia-importjának 51 százaléka Magyarországról származott – szögezte le. Tehát az elmúlt hónapban Magyarországról több villamos áram érkezett Ukrajnába, mint az összes többi országból együttvéve. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna energiaellátásának biztonsága szempontjából Magyarország nélkülözhetetlen – folytatta.

Természetesen mi, magyarok, minden ránk vonatkozó szabályt tiszteletben tartunk, és Magyarország továbbra is fontos szerepet fog játszani az ukrán családok, az ukrán emberek, az ukrán háztartások, az ukrán gazdaság energiaellátásának garantálásában

 – hangsúlyozta.

Tehát amikor Zelenszkij elnök azt nyilatkozza, hogy majd ő megállítja a Magyarországra irányuló olajszállítást, akkor érdemes arra gondolnia, hogy ma Magyarországról több villamos áram érkezik Ukrajnába, mint az összes többi országból együtt

 – összegzett.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

