Nem fogja elhinni, mennyit futott egyetlen év alatt ez a japán terepjáró

Négy és félszer megkerülte a Földet, és közben nem hibásodott meg a Toyota Land Cruiser. De mire használták?

2025. 11. 21. 14:04
Forrás: Smarter Media
Az amerikai Shane Somers a 2024-es Toyota Land Cruiserével kevesebb, mint tizenkét hónap alatt majdnem 180 ezer kilométert tett meg. Nem hivatásos gyári tesztelőről és prototípusról van szó, hanem egy dolgozó emberről és hétköznapi autójáról. Shane és Land Cruisere nap, mint nap gyógyszereket és egészségügyi szállítmányokat juttatnak el kórházak és idősotthonok között.

Shane konzervatív, hagyománytisztelő ember lehet, hiszen azért választotta a Land Cruisert munkájához, mert szerinte ez „a Toyota legjobb autója az 50-es évek óta”. Mivel fontos gyógyszereket szállít naponta, olyan autóra volt szüksége, amely nem hagyja cserben, és minden helyzetben megállja a helyét. A konkrét modell a Land Cruiser 1958 jubileumi kivitele, a márka új, 2,4 literes hibrid hajtásláncával, amely 331 lóerőt és 630 Nm nyomatékot ad le, az erő hatfokozatú automata váltón és állandó összkerékhajtáson keresztül jut el az útra. 

Fotó: Smarter Media

A futásteljesítmény önmagában is elképesztő, de a karbantartási napló még beszédesebb. Egyéves korára a terepjáró már 22 olajcserén van túl, és az egyenletes kopás érdekében minden olajszerviznél felcserélték az azonos oldalon lévő abroncsokat is. A légszűrőt és a pollenszűrőt egyaránt háromszor cserélték, és már a harmadik szett gyertya adja a szikrát a hengerekben, de abroncsokból is három garnitúrát koptattak el. Shane szintén letudott egy-egy hűtőfolyadék- és inverterszervizt, valamint kétszer a futóművet is beállíttatta – Pennsylvaniában állítólag rossz minőségűek az utak. Egy átlagos autós ennyi olajcserét és karbantartást legalább tíz év alatt végezne el.

A tulajdonos beszámolója szerint a Land Cruiser „semmiféle hibát nem produkált, nem zörög, semmi nem esett le róla”. A 180 ezer kilométer döntő többségét autópályán, tehát ideális körülmények között tették meg: kevés hidegindítás, egyenletes tempó, minimális igénybevétel. A fogyasztása átlagosan 10 liter/100 km körül alakult, ami megfelel a Toyota hivatalos adatainak (városban 10,7, országúton 9,4, vegyesen 10,2 l/100km).

 

