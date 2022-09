Súlyos méreteket ölt a kütyüfüggőség a gyermekek körében

Aczél Petra előadása után Bojti Andrea a gyermekek körében tapasztalt kütyüfüggőség jelenségét járta körül. A klinikai gyermek- és ifjúságpszichológus a kütyüfüggőség négy nagy területét, az információfüggőséget, a játékfüggőséget, a pornófüggőséget (a 11 éves korosztály 21 százaléka, a 15–17 évesek 98 százaléka látott már pornófilmet) és a közösségi felületektől való függőséget emelte ki. Tájékoztatása szerint egy friss pécsi kutatás kimutatta, hogy

a mai középiskolás gyermekek húsz százaléka internetfüggőnek tekinthető, ami különböző szokások mentén napi minimum hat óra internetezést jelent. Kiderült az is, minél fiatalabb korban érik a gyermekeket ilyen ingerek és kezdik el használni a kütyüket, annál valószínűbb, hogy függővé válnak.

Arra, hogy hogyan lehet mérsékelni az okoseszközök túlzott használatát, a szakember rámutatott: a legfontosabb dolog a függőség beismerése. Célszerű ugyanakkor feltárni, mi okozza azt, ha egy gyermek az ideje nagy részét az interneten tölti. Figyelmet kell fordítani továbbá arra is, hogy a szülők vezessék be őket az internetezésbe, illetve érdeklődni, megismerni a virtuális világukat. Emellett a szülőknek is meg kell vizsgálni a saját szokásaikat, ugyanis nem mindegy, hogy milyen példát mutatnak a gyermekeknek. Nem utolsósorban pedig az is hasznos lehet, ha a gyermeket bevonják a közösségi tevékenységbe, házimunkát adnak nekik és közös családi programokat szerveznek – sorolta a pszichológus.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)