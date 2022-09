Tudomány minden mennyiségben, kezdődik a Kutatók éjszakája

A Kutatók éjszakáját Magyarországon először egyetlen helyszínen, a Műegyetem Fizikai Intézetében rendezték meg 2005-ben. Az azóta országossá vált eseménysorozat továbbra is ingyenes, néhány bemutató látogatása viszont előzetes regisztrációhoz kötött.

A BME nyolc kara, a BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, illetve a BME Művészeti Rezidenciaprogram összesen hetven programmal várja a tudományok iránt érdeklődő gyermekeket, felnőtteket és családokat, akik a BME Látogatóközpontban kiállításon ismerhetik meg a 240 éves Műegyetem történetét és kiemelkedő eredményeit.

A Műegyetemre látogatók a többi között megtudhatják, mi az oka a színtévesztésnek, és ez hogyan korrigálható, barangolhatnak a vízlaborban, sétát tehetek a műegyetemi tanreaktorban, megnézhetik, hogyan modellezik a mérnökök a közúti közlekedést, milyen sebességgel süvít a levegő a szélcsatorna laborban vagy mi történik egy földi műholdvezérlő állomáson. Az érdeklődők versenyezhetnek önvezető járművel, megtudhatják mi hajtja a repülőgépeket, mitől recseg az autórádió, előre jelezhető-e a földrengés az Eötvös-ingával, megpróbálhatnak távoli űreszközökkel beszélgetni, nyomtathatnak 3D-ben fémeket és megismerkedhetnek a bioérzékelők nanovilágával is. A műegyetemi tudósok ugyanakkor az egyiptomi építészet, köztük a sírok és a rejtett kincsek világába is bevezetik a közönséget.

Az interaktív bemutatók résztvevői megismerhetik az ipar 4.0-t és a digitalizáció kihívásait, illetve a maszkviselés, a távolságtartás vagy az oltottság szociálpszichológiáját, tájékozódhatnak az atomenergiáról és fúziókutatásról, a kvantum-összefonódásról és a kvantumkommunikációról, vagy az emberiség pénzügyi sokszínűségéről, de lesz sétával egybekötött kincskeresés az egyetemi könyvtárban, valamint múlttúra is a levéltári dokumentumok között.

A műegyetemi rezidens művészek kísérletet tesznek arra, hogy egy interaktív kiállításon megfagyasszák az időt, a látogatók pedig saját időlenyomatukat szoborszerű kompozícióként tekinthetik majd meg, de a legkülönlegesebbnek talán Härtlein Károly fizikabemutatója ígérkezik, amit a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarral közösen tart, és amelynek vendége Gryllus Dániel lesz szeptember 30-án.

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) több mint 250 programmal készül a Kutatók éjszakájára. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán érdekes jogi eseteket tárnak fel, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar esélyegyenlőségi szerepjátékkal várja az érdeklődőket, a Bölcsészettudományi Karon pedig lesz régészeti játszótér, művészettörténeti szabadulószoba és a nyelvvel is lehet majd bűvészkedni. Az Informatikai Karon az érdeklődők kipróbálhatják a térképész-szabadulószobát, készíthetnek saját földgömböt, a Tanító- és Óvóképző Karon pedig közös zenélésre várják a gyerekeket és szüleiket. A Természettudományi Karon a látogatók tanácsokat kaphatnak a fűtési szezonra, megtudják, miért kék az ég, lesz evolúciós kerekasztal és a látogatók megtekinthetnek ősmaradványokat is.

Az ELTE Társadalomtudományi Kara társadalomtudományi kocsmakvízzel készül, a Savaria Egyetemi Központban pedig Mátyás királyról és a velencei biennáléról is szó lesz. A Pedagógiai és Pszichológiai Karon a klímaszorongásról, illetve a home office előnyeiről és hátrányairól tudhatnak meg többet a résztvevők.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campusán a többi között a háborúkról, a terrorizmusról, az űrversenyről hajnalán, a magyar különleges jogrendről hallgathatnak meg előadást az érdeklődők, de megtudhatják azt is, mit tehetünk a pusztuló Földünkért, de megismerkedhetnek a kiberbiztonság aktuális kérdéseivel is. Az NKE az Orczy-parkban szolgálati kutyás bemutatót tart, a rendészeti oktatási épületben pedig a bűnügyi helyszínelés és a határvédelem modern technikai eszközeinek világába is bepillantást nyerhetnek a látogatók, akik II. világháborús stratégiai hadijátékokat is megtekinthetnek.

A Kutatók éjszakáján idegenvezetéssel fedezhető fel az az idén tavasszal megnyílt, az 1808–1945 közötti időszakot több száz, eddig soha nem látott műtárggyal, fotóval és dokumentummal, eddig ismeretlen filmfelvételekkel, modern, digitális vetített és VR-élményelemekkel bemutató történeti kiállítás, ami a Ludovika szárnyépületében kapott helyet.

Szolnokon VR repülőszimulátoros bemutatót, UAS és ballon gyakorlati bemutatót, a drónok irányításának alapjait, valamint egy magyar fejlesztésű 3D-s nyomtatót is megtekinthetnek az érdeklődők, akik Baján, a Víztudományi Karon kipróbálhatnak egy drónszimulátort, megismerkedhetnek a labortechnikával, illetve a vízmérnöki szakma rejtelmeivel is egy szabadulószobában.

A Miskolci Egyetemen lesz focitudományi előadás, ahol a DVTK szakemberei elemzik Nemzetek Ligája 2022 magyar mérkőzéseit, a látogatók utazhatnak a világ körül, sőt világutazókkal is készíthetnek interjút 80 másodpercben Pachmann Péter segítségével, szó lesz a klímavédelemről, a gazdaság kérdéseiről, a fémek olvasztásáról, az adatgyűjtésről, az allergiákról, de még kínaiul is tanulhatnak azok, akik ellátogatnak a miskolci campusra a Kutatók éjszakáján, ahol szeptember 30-án Geszti Péter ad fergeteges koncertet.

A budapesti Állatorvostudományi Egyetemen a látogatók több információt tudhatnak meg a kutya anatómiájáról, a vérszívókról a nagyvárosban, a kullancsokról, a baktériumokról, az agykutatásról vagy arról, milyen hatással van a klímaváltozás az élelmiszerellátó-rendszerre, illetve mik a jövő élelmiszerlánc kockázatai.

