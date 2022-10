A felelős állatvédelem érzelmileg elkötelezett

A magyarok és a kutyák

Az előadások rámutattak: ma Magyarországon megközelítőleg 2,8 millió gazdával rendelkező kutya van, a legfőbb kutyatartó csoport a 60 év feletti nők. Azt is közölték a konferencián: rendkívül sok hazánkban az úgynevezett láthatatlan, csip nélküli, semmilyen statisztikában nem szereplő kóbor állat. Egy nemzetközi felmérés alapján Magyarország ma az Európai Unióban a 7. helyen áll a legállatszeretőbb nemzetek listáján. Ismertették: a magyarok leginkább szukakölyköt választanak, és az ivartalanítási hajlandóság a kutyákat örökbefogadóknál a legnagyobb. Sajnos – mint rávilágítottak – a legtöbb esetben nem a kutya választja a gazdáját, ajándékba kapják, befogadják, ez pedig a tudatosság hiányát jelzi. Kiderült az is: a kutyatartási költségek egyáltalán nem okoznak gondot a magyaroknak. Az előadók hangsúlyozták: az állatok mentális és fizikai jóllétét biztosítani kell a gazdáknak, ez erkölcsi kötelesség, ebben még vannak félreértések, melyek a legtöbbször abból fakadnak, hogy a gazdák azt gondolják, az a jó a kutyáiknak, ami nekik is. Leszögezték: bíznunk kell a praktizáló állatorvosokban, hiszen négy-ötezer állat történetét is ismerhetik. A rendvédelmi szervek kutyáinak teljesen más igényeik vannak, más körülmények között tartják őket. Feladataik között szerepel többek között a járőrök és a fogvatartottak védelme, kábítószer-keresés, illegálisan használt okostelefonok és új pszichoaktív anyagok megkeresése a börtönökben, továbbá bűncselekmények felderítése.