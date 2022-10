Közös üggyé tennék az állatvédelmet

Az állatvédelem ügyében csak úgy tudunk előrehaladni, ha felülemelkedünk a pártpolitikán, és azt közös ügyünkké tesszük

– hangsúlyozta Ovádi Péter, a terület kormánybiztosa a budapesti Erzsébet téren tartott tegnapi sajtótájékoztatón.

Az állatvédelemért és állatkertekért felelős kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy az állatok világnapját világszerte 1931 óta, Magyarországon 1991 óta ünnepeljük Assisi Szent Ferencre emlékezve, aki minden állat védelmét célul tűzte maga elé.

Mint mondta, a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány létrehozásáról szóló törvényjavaslatot szimbolikusan az állatok világnapján tárgyalták, a sajtótájékoztatóra a parlamenti vitáról érkezett.

A helyszínen állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek is jelen voltak a kutyáikkal, továbbá két olimpikon is kiállt részvételével a felelős állattartás ügye mellett: Berki Krisztián olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és hatszoros Európa-bajnok magyar tornász és Gyurta Dániel olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar úszó.

Ovádi Péter fontosnak nevezte, hogy a közismert személyek ezen a téren is példát mutassanak, és megfogalmazzák, melyek az állatvédelem legfőbb kihívásai. Rámutatott: a jelen lévő civil szervezetek alkotják az állatvédelem gerincét. Úgy fogalmazott: a kormánynak nagy szüksége van több évtizedes tapasztalatukra és véleményükre, elismerik a munkájukat.

Megpróbáljuk e civil szervezeteket minden olyan döntéshozatalba becsatornázni, amelyek előrébb viszik az állatvédelem ügyét

– közölte.

Példaként említette a büntető törvénykönyv szigorítását: Európában és Magyarországon is egyedülálló módon léptek fel a szaporítók és a csalétek kihelyezése ellen. Mint mondta, az is civilek kérése volt, hogy ne csak az állatviadalok szervezői, hanem a résztvevői is legyenek büntetőjogilag felelősségre vonva.

– Nem mindegy, milyen generáció nő fel, hogyan tekintenek az állatvédelemre: az oktatási programunk azt célozza meg, hogy már óvodai és iskolai környezetben megtanulják a gyerekek, milyen a felelős állattartás – emlékeztetett a kormánybiztos.

A ma gyermeke a jövő állattartója

– fogalmazott.