A Momentum szerint a Honvédségnek kellene összevágnia a hatósági áras tűzifát

– Komoly problémát jelent a tűzifa beszerzése – ezt a megállapítást tette mai napirend előtti felszólalásában Sebők Éva. A Momentum Békés megyei politikusa az Országgyűlésben elmondta, gyorsfelmérést csináltak a környéken, ahol lakik, és csak egy tüzéptelepen tudtak volna tűzifát venni, és ott is csak keveset. Sebők Éva mielőtt a baloldali listán az Országgyűlésbe jutott volna, Orosházán volt önkormányzati képviselő, mostani felszólalásában azt is elmondta, hogy az ottani környékbeli erdészeteket telefonon nem lehet elérni, emiatt személyesen látogatták meg őket. – Egy helyen nem tudtak bejutni, a többi helyen bizonytalanság van – számolt be tapasztalatairól a képviselő.

Sebők Éva azt is felrótta a kormánynak, hogy az állami erdészetek nem vállalnak aprítást, sem szállítást. – Hogyan fogják ezt megoldani? Ki aprítja fel? – tette fel a kérdéseket a baloldali politikus.

Szerinte a jelenlegi helyzetben a hatósági áras tűzifát fel fogják vásárolni, majd feldogozva továbbadják, így a hatósági ár „a feketepiaci hiénák nagykerára lesz”. A Sebők Éva által felvázolt utópiában pedig akik ezektől a szereplőktől nem tudnak majd fát venni, halálra fognak fagyni az otthonaikban.

A Momentum politikusa emiatt felszólalása végén

felszólította a kormányt arra, hogy a Magyar Honvédség szállítsa ki a fát azoknak, akik vásárolnak belőle, aprítsa fel, esetleg segédkezzen a kitermelésben is.

Az Agrárminisztérium államtitkára, Farkas Sándor válasza elején leszögezte, hogy jobb a helyzet, biztatóbb a momentumos politikus által felvázoltnál. Emlékeztetett, hogy a tűzifaprogramra a megnövekedett gázár és áramár miatt volt szükség. – Sokan vissza akarják állítani a kettős tüzelést, hogy így spóroljanak – vázolta.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a Sebők által említett Dél-Alföldön azért nincs tűzifa, mert nincs erdő. Máshonnan kell odaszállítani, ez vasúton és kamionokkal is folyik az utóbbi hetekben – tájékoztatott válaszában Farkas Sándor.

Mint mondta; háromezer szakember dolgozik jelenleg azon, hogy a megnövekedett kitermelést lebonyolítsák, a végzős erdész hallgatók is csatlakoztak ehhez a munkához. – Nem megy egyik pillanatról a másikra, kell hozzá pár hónap – tette hozzá.

Az államtitkár szerint

a kormányzatnak és a lakosságnak is megvan a felelőssége abban, hogy mindenki ki tudja fűteni az otthonát.

A momentumos politikusról elmondta, hogy kritikán aluli a hozzászólásának az a része, amiben amiatt elégedetlenkedik, hogy miért nincs összevágva a tűzifa az erdőgazdaságoknál.

– A szociális tűzifaprogrammal kapcsolatban jók a tapasztalatok, a családoknak fel kell tudniuk dolgozni a fát – szögezte le Farkas Sándor.

Borítókép: Sebők Éva (Forrás: Facebook)