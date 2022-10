Alapjogokért Központ: A nemváltoztatást akarja népszerűsíteni a köznevelésben a baloldal

A gyermekek védelmének ügyét a Soros György által finanszírozott nyílt társadalom hálózata – és magyarországi kitartottjaik – igyekeztek kigúnyolni, »az anya nő, az apa férfi« alaptörvényi kitételére olyanokat mondtak, hogy ilyen alapon azt is lehetne rögzíteni, hogy »az ég kék, a fű zöld«. De látható, hogy sem az alaptörvény, sem a gyermekvédelmi szabályok, sem gyermekvédelmi népszavazás nem volt ok nélkül: a magyarországi Amnesty most már nyíltan felvállalja, hogy be akarja vinni a szexuális propagandát az iskolákba, sőt, ott a nemváltás-nemátalakítás »lehetőségéről« akarja győzködni a kiskorúakat – elmondásuk szerint azért, hogy »széles eszköztár segítségével új pedagógiai utakat nyisson meg a diákok érdekében«.