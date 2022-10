Az állam nem elvett, hanem többet adott a fővárosnak

A főváros szerint azért nem tudnak magasabb bért adni a kukásoknak, mert az állami hulladékkezelő holding visszatartja a budapestiek által befizetett szemétdíj egy részét. A valóság ezzel szemben az, hogy az állami cég idén 1,4 milliárd forinttal többet utalt át a fővárosnak, mint amennyi a szemétdíjból befolyt, s további egymilliárdot fizetett ki a szemétszállítással összefüggésben – írta meg a Világgazdaság.hu. Karácsony és a Mártha Imre vezette fővárosi közműcég mostanáig egyébként semmilyen hivatalos eljárást nem kezdeményezett az állításuk szerint évek óta fennálló, milliárdos állami tartozás miatt.

A kormányra mutogatnak

A kormányra mutogat Karácsony Gergely főpolgármester és a Mártha Imre vezette fővárosi közműcég az elmúlt napokban kialakult budapesti szemétszállítási káosz miatt. Az ügy azzal kezdődött, hogy kedd reggel legalább száz fővárosi szemétszállító bejelentés nélküli sztrájkba kezdett az Ecseri úti telephelyen, kevesellve a korábban kapott béremelést. Erre reagálva a Budapesti Közművek közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy a fővárosiak által befizetett hulladékgazdálkodási díjak nem jutnak el maradéktalanul a társasághoz.

Karácsony Gergely és a Mártha Imre vezette fővárosi közműcég mostanáig egyébként semmilyen hivatalos eljárást nem kezdeményezett. Fotó: Máthé Zoltán

Hozzátették: „Az állami NHKV Zrt. (kukaholding) az elmúlt három évben a korábbi évekhez képest mintegy három-öt milliárd forinttal kevesebb forrást juttatott a Fővárosi Közterület-fenntartó tevékenységének finanszírozására.” Közösségi oldalán Karácsony Gergely mindehhez annyit tett hozzá, hogy a kukások bérének megemelése csak akkor lehetséges, ha a kormányzati szemétholding törleszti adósságát, és visszaadja „azt a 15 milliárdot, amit a budapestiek szemétdíjából elvett”.

Több pénz kaptak, mint amennyit befizettek

Csakhogy a számok éppen az ellenkezőjét mutatják annak, mint amiről Karácsonyék beszélnek. Információnk szerint a Nemzeti Hulladákgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt.-nek, vagyis az állami hulladéktársaságnak semmilyen tartozása nincs a fővárosi cégnek. A Karácsony által emlegetett 15 milliárd forintról a budapesti közműcég mostanáig nem adott be semmilyen írásos megkeresést, s nem kezdeményezett jogi eljárást sem. Ennél is árulkodóbbak az idei finanszírozási adatok,

a budapesti közműcég ugyanis több pénzt kapott annál, mint amennyit a fővárosi lakosok szemétdíjként befizettek.

De lássuk a számokat! Információnk szerint idén eddig a befolyt díjak nagysága meghaladta a 18,2 milliárd forintot. Ezzel szemben az állami holding 19,6 milliárd forintot fizetett ki a fővárosi közműszolgáltató cégnek. A többlet tehát 1,4 milliárd forint. Ráadásul az összeg nem is a teljes summa, hanem annak csupán a 75 százaléka. Vagyis – értesülésünk szerint – az elszámoláskor, a mennyiségi adatok ismeretében kifizetik majd a fennmaradó 25 százalékot is. Úgy tudjuk, emellett az állami holding más összegeket is megfizet közvetlenül a szemétszállítási közszolgáltatás ellátásával összefüggésben. Utóbbi summa a fővárosra vetítve hozzávetőleg további egymilliárd forintot tett ki az idén.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Havran Zoltán)