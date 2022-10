Bojkottra szólít fel a Roma Parlament

A Roma Parlament álláspontjával szemben a roma szervezetek vezetői úgy vélik, a cigányok nem akarják letagadni a származásukat. Az Országos Roma Önkormányzat általános elnökhelyettese a Népszava kérdésére kijelentette:

nem tudja és nem is akarja letagadni a származását.

Lakatos Oszkár felhívta a figyelmet, hogy a nemzetiségi roma önkormányzati választásokon csak azok indulhattak, akik cigányként regisztrálták magukat a kisebbségi névjegyzékben. Ennek tükrében ők nem is tehetnék meg, hogy a népszámláláskor ne vallják magukat cigánynak. Az Idetartozunk Egyesület szintén úgy fogalmaz: „Tudnia kell a mindenkori kormánynak, a parlamentnek, a helyi döntéshozóknak, a kisebbségeknek, hogy a jelenlétünkkel, a társadalmi-gazdasági részvételünkkel számolni kell, és fontos tényező, hogy mennyien élünk az országban. Identitásunk és kulturális értékeink állam általi elismerésének, elismertetésének is alapja, hogy megvalljuk a származásunkat.” Hozzájuk hasonlóan Lakatos Béla roma szakértő is egyetért azzal, hogy azok, akik úgy érzik, hogy romák, vallják annak magukat.

Borítókép: Horváth Aladár, a Roma Parlament elnöke a Sándor-palota előtt 2016. április 8-án tartott sajtótájékoztatón

(Fotó: MTI /Szigetváry Zsolt)