Ne féljünk a népszámlálástól!

Kialakult egyfajta tévhit, hogy hit és tudomány összeférhetetlen. Holott ezt nemcsak a modern teológia, II. János Pál enciklikája (Fides et ratio) tartja érvénytelennek, de tudok idézni az újkor hajnaláról is olyan pápát (XIV. Benedek), aki a bolognai egyetemen egy nőt, Laura Bassit nevezte ki a fizika professzorává, és minden módon támogatta a természettudományokat. Ha megnézzük a XX. században a világhírű, mi több, Nobel-díjas ­fizikusaink életét, azt fogjuk látni, hogy döntő többségük vállalta a transzcendens alkotóba vetett hitét. Nemcsak a magyarok, számos más nemzetbeli tudós is. Aligha hiszem, hogy szellemileg nem eléggé fejlett emberekről van szó, Max Plancktól Werner Heisenbergen át a magyar Bay Zoltánig. A XIX–XX. század hatalmas technikai fejlődése ezeken a tudósokon alapult.

Nem maradi dolog tehát a hit! Szörényi Leventének van egy szép dala: „Hit nélkül sem élni, sem alkotni nem lehet…” Nem kell összetéveszteni a hitet a konkrét egyházi megjelenéssel, de a vallás vállalása fontos abból a szempontból, ha egy közösség részének tekintjük magunkat. Ezek a közösségek eszmerendszerükkel, a társadalmi szolidaritás vállalásával, a rációba vetett rendíthetetlen hitükkel hozzájárulhatnak egy békésebb világhoz, egy egységesebb Európa létrejöttéhez, amelyben nem az a fontos, ami szétválaszt, hanem ami összeköt.

A szerző közgazdász, professor emerita

