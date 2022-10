Budapesti politikusok is igénylik az albérlet-támogatást

A képviselői tiszteletdíj 35 százalékáért bérelhetnek lakást azok az országgyűlési képviselők, akiknek gondot jelentene a bejárás a lakhelyükről. Az Országgyűlés Hivatalának oldalán fellelhető lista alapján a Telex készített összeállítást arról, hogy hányan veszik igénybe ezt a támogatást. A legdrágább lakásokat 460 ezer forintért bérlik a képviselők, míg a legolcsóbb albérlet, amit az Országgyűlés áll, 199 ezer forint. A portál cikkében arra is felhívják a figyelmet, hogy

három budapesti választókerületben megválasztott politikus is igénybe veszi az albérlet-támogatást.

A momentumos Szabó Szabolcs, aki Csepel-Soroksár képviselője évek óta így oldja meg lakhatását, és az 1. választókerületben (Belváros) megválasztott Csárdi Antalnak is az Országgyűlés bérel lakást. Szabó 216 ezerért, Csárdi 380 ezerért talált magának ingatlant. Közülük is kitűnik azonban Tóth Endre, akinek

430 ezer forintért bérelnek lakást.

A politikus lakásbérlése nemrégiben az ATV-ben is szóba került, ahol a Momentum XXII. kerületben megválasztott képviselője azzal állt elő, hogy az Országgyűlés Hivatala nem engedte neki, hogy ennél kevesebbért béreljen ingatlant. Mint fogalmazott: „Mindent vagy semmit elv van”. Tehát

ha akart, akkor sem tudott volna olcsóbb albérletet béreltetni munkahelyével.

Jól láthatóan ez másik két budapesti kollégájának is sikerült, illetve több párttársának is, ugyanis a Momentum politikusai közül is Tóthnak van a legdrágább albérlete. Az ATV-ben a baloldali politikus végül azzal állt elő, hogy ő maga sem tartja indokoltnak a 430 ezer forintot, szerinte 250 ezer forint a reális egy budapesti albérletért. Mint mondta, a két összeg különbségét saját fizetéséből jótékony célokra fordítja majd. Ezt meg is teheti, hiszen

parlamenti bizottsági tagként 1,8 millió forintot keres, emellé pedig több mint havi 100 ezer forintot is kap a Momentumtól, ahol elnökségi tag.

Azt, hogy budapesti képviselőként mégis miért kell neki albérlet, azzal magyarázta, hogy sem neki, sem a családjának nincs ingatlana a fővárosban, és emiatt eddig is albérletben lakott. Telefonon kerestük a Momentum képviselőjét, hogy megtudjuk, kinek ajánlja majd fel a jótékonyságra szánt összeget, de nem értük el.

Borítókép: Tóth Endre az Országgyűlésben (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)