DatAdat-botrány: Az adócsalási ügybe keveredett cég hallgat a házkutatásról

Az elmúlt napokban hiába érdeklődtünk az interneten megjelölt e-mail-címen, a Bajnai Gordon, valamint egykori titokminisztere, Ficsor Ádám és Gyurcsány Ferenc kabinetfőnöke, Szigetvári Viktor érdekeltségébe tartozó cégcsoport, a DatAdat nem reagált azon kérdéseinkre, hogy NAV tartott-e házkutatást és foglalt-e le iratokat a vállalkozások tevékenységével összefüggésben. Sms-ben kerestük Ficsort és Szigetvárit is, ám érdemi választ tőlük sem kaptunk.

Ismert, a Magyar Nemzet kedden írta meg, hogy információi szerint a NAV hónapok óta folytat nyomozást költségvetési csalás miatt a cégcsoporttal összefüggésben, és ennek az eljárásnak a keretében történt a házkutatás is. Úgy tudjuk, a NAV a cég hirtelen bevételnövekedésére figyelt fel, ami számottevő, több mint félmilliárdos volt az elmúlt években. Lapunk úgy értesült, hogy a kutatás és a lefoglalások után derült ki, hogy egy, a cég tulajdonában álló, észt bejegyzésű társaság tulajdonrészét adták el egy Amerikában bejegyzett offshore cégnek több mint kétmillió euróért.

Az ügyet az az aránytalanság teszi meglehetősen gyanússá, hogy a vállalkozás két éve alig több mint hétszázezer forintért cserélt gazdát. Ekkor ugyanis Ficsor Ádám valamiért megvált üzletrészétől. Az eladás vizsgálata még folyamatban van a magyar hatóságnál.

A DatAdat mindent cáfolni próbált, ugyanakkor a NAV tegnap közleményt adott ki, ami szerint valóban történt házkutatás. Mint írták, a gyanú szerint a DatAdat Professional Kft. 2020-ban illegális módon csökkentette fizetendő adóját. A cég valótlan tartalmú nyilatkozatot tett bevallásában, így a költségvetésnek vagyoni hátrányt okozhatott. Hozzátették: a költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárásban a nyomozók szeptember 27-én megpróbálták lefoglalni a társaság könyvelési iratait, de a cég jogszabálysértő működése miatt ez nem sikerült. A DatAdat ugyanis – a törvényi előírásokat megszegve – nem a bejegyzett székhelyén működött.

A társaság vezetői telefonon sem voltak hajlandók megmondani a társaság tényleges működési helyét. Az iratokat a NAV a DatAdat könyvelőjénél sem tudta megtekinteni, mert a megadott címen nem is volt könyvelőiroda. Végül a szükséges iratok jelentős részét a könyvelést végző egyéni vállalkozó be nem jelentett irodájából sikerült lefoglalnia a nyomozóknak – közölte az adóhatóság.

Szigetvári Viktor a NAV-közlemény után a Telexnek már megszólalt és hazugságnak nevezte az adóhatóság állításait.

A DatAdat-botrány azután robbant ki, hogy kiderült, a 2022-es kampányban hozzávetőleg egymillió választót érhetett el telefonhívásokkal, sms-ekkel. Felmerült a gyanú, hogy az akciót lopott adatbázisok felhasználásával hajtották végre, hiszen olyan kormánypárti szimpatizánsok is kaptak hívásokat Márki-Zayéktól, akik bizonyosan nem adták meg nekik az elérhetőségeiket. Mindezekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) is vizsgálódik.

Lényeges körülmény az is, hogy az elmúlt hetekben kiderült, amerikai pénzek is jutottak a DatAdathoz. Ez Márki-Zay Péter nyilatkozatából derült ki, ahogyan az is, hogy a magyar baloldal kampányát gyakorlatilag teljes egészében az Egyesült Államokból finanszírozták. Az ellenzék volt kormányfőjelöltje szerint több százmillió forintos támogatás érkezett a tengerentúlról (később kiderült, hogy legalább kétmilliárdos).

Borítókép: Bajnai Gordon (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)