Egyszerűbb ügyintézés az oktatásban

– Az Oktatási Hivatal (OH) fejlesztései azt szolgálták, hogy a köznevelésben és a felsőoktatásban is bevezethessük a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést, amire a világjárvány is ösztönzőleg hatott – számolt be lapunknak Brassói Sándor, az OH elnöke. Kiemelte: az Európai Unió 1,2 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából megvalósított program részeként tíz nagy eljárás ügyintézési folyamatát digitalizálták, megkönnyítve akár több százezer ember életét. Az OH elnöke rámutatott:

a fejlesztés eredményeit a 2022/2023-as tanévben már élvezhetik a fiatalok, akik közül sokan elektronikusan jelentkeztek az őszi érettségikre és a szülők is az online felületen keresztül nyújthatják be gyermekeik középiskolába való jelentkezését, sőt januárban a kicsik egy évvel további óvodában maradását is ezen a rendszeren keresztül lehet majd kérvényezni.

Kifejtette: a magyar állami ösztöndíjas képzésben résztvevő, valamint a végzett hallgatók az ösztöndíjas kötelezettségükkel kapcsolatos ügyeiket is intézhetik online, valamint a tankönyvvé nyilvánítást és a pedagógus-továbbképzést is hasonló módon lehet ezentúl kérelmezni.

Brassói Sándor arról is beszélt lapunknak, hogy

a fejlesztés részeként létrejött az az Oktatási mérföldkövek elnevezésű szolgáltatás, amelynek segítségével ügyintézői közreműködés nélkül is mindenki hozzáférhet elektronikusan az oktatási nyilvántartásokban kezelt legfontosabb adataihoz.

Emellett oktatási azonosítójáról és diákigazolványairól is bárki kiállíthat igazolást – tette hozzá. – Az ügyfélkapus rendszer nagyban megkönnyíti a ügymenetet, mivel auto­matikusan kitölti az ügyfél adatait – részletezte az OH elnöke hangsúlyozva, a súgó menü még abban is segít, hogy a használó minden kérdésre választ adjon és minden szükséges dokumentumot feltöltsön, így elkerülhető a későbbi hiánypótlás. Ez a rendszer gyorsítja és hatékonyabbá teszi az ügyféllel való kapcsolatot és a hivatali ügymenetet is – tette hozzá.

Az Oktatási Hivatal digitális rendszereit, elsősorban a Kréta rendszert 130 ezer pedagógus, 2,8 millió szülő és több mint egymillió diák használja napi rendszerességgel. A nemzeti köznevelési portálra több mint százezren lépnek be, az okostankönyveket pedig mintegy hatvanezerszer nyitják meg naponta, emellett az okostankönyveket és a digitális tartalmakat is sokan használják.

Az OH közigazgatás-fejlesztési beruházásának köszönhetően a hivatallal kapcsolatban álló mintegy kétmillió állampolgár október 3. óta valamennyi eljárást gyorsabban, kényelmesebben, korszerűbben és környezetbarátabb módon érheti el a Magyarország.hu weboldalon található szolgáltatásokon keresztül.

Az Oktatási Hivatal YouTube-csatornáján megtekinthető animációs kisfilmek pedig segítséget nyújtanak abban, hogy az újfajta felületeket mindenki könnyedén használhassa.

Borítókép: Kréta applikáció. Fotó: (Szabad Föld/Németh András Péter)