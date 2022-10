Elkutattuk – bemutatták Kálomista Gábor dokumentumfilmjét

Senkitől sem szabad elvitatni azt a jogot, hogy megfogalmazza, hogy szerinte mi történt 2006 őszén

– hangsúlyozta Lánczi Tamás politológus az Elkutattuk című dokumentumfilmben, amelyet a Hír TV-ben mutattak be szombat este. Az alkotás azután készült el, hogy Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató cég vezetője beperelte Kálomista Gábort az Elkxrtuk című film miatt, amiből bírósági ügy lett. A producer filmes stábbal érkezett a bíróságra és készítette el a ma bemutatott dokumentumfilmet.

Az Elkutattuk című film többek között kitér a 2006. szeptemberi és októberi események hátterére, annak előzményeire. Mint a filmben elhangzik: „Legújabb kori történelmünknek egyik legsötétebb korszakáról van szó.” A műsorban a megszólalók felelevenítik az Apró család közéleti működését, majd azt, hogyan lépett Gyurcsány Ferenc a politikai színtérre. Ez után az őszödi beszéd kiszivárogtatásáról esik szó. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a 2006-os eseményekre utalva úgy fogalmaz: ez volt a posztkommunizmus végső lelepleződése.

Ez egy játékfilm, a dokumentarista pontosságot nem lehet rajta számonkérni

– emelte ki Lánczi Tamás az Elkxrtuk című filmre áttérve. A dokumentumfilmben elhangzik az is, hogy a mozifilmben máig tisztázatlan okokból magára ismert Hann Endre, ugyanakkor a többi szereplő ezt nem tette. A narráció szerint hazánkban az a ritka esetben történt, hogy ebből bírósági eljárás lett.

Alkotók is megszólalnak a dokumentumfilmben: Helmeczy Dorottya, az Elkxrtuk producere kiemelte, hogy a mozifilm egy politikai krimi, amelyben különböző karaktereket és politikai helyzeteket mutattak be. Felelevenítette azt is, hogy maga Hann Endre nyilatkozta azt korábban a HVG-nek adott interjújában a moziról: „annyira abszurd az egész, hogy épeszű ember nem hiheti el”.

Mint arról korábban írtunk, Hann Endre idén januárban peren kívüli egyezséget ajánlott Kálomista Gábornak, és nyilvános bocsánatkérés, valamint hárommillió forint sérelemdíj ellenében eltekintett volna az eljárástól. A producer nem fogadta el az ajánlatot, ezért szeptember 1-jén kezdődött az a személyiségi jogi per, amelyet a politikai baloldalhoz közel álló Medián vezetője indított a Megafilm Kft. ellen az Elkxrtuk című film miatt: Hann azt sérelmezte, hogy a tavaly októberben bemutatott filmben szereplő Endrét róla mintázták, aki egy közvélemény-kutató intézet igazgatójaként manipulálja a közvéleményt hamis adatokkal, meghatározó háttérfiguraként pedig a politikai életet is befolyásolja. A Megafilm Kft. tulajdonos-producere, Kálomista Gábor viszont azzal érvelt, hogy játékfilmről van szó, ami fikciós műfaj, nem oknyomozó dokumentumfilm.