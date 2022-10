Ismét a hívőket gyalázza a baloldal

Míg az egyházak azért kampányolnak, hogy minél többen vallják meg vallási identitásukat az idei népszámláláson, addig Hajnal Miklós, a Momentum parlamenti képviselője úgy döntött, tréfát űz ezen igyekezetből, és egy profán kitöltési módot választ vallása jelölésére. Facebookos posztja arról tanúskodik, hogy a listában nem szereplő, a Star Wars-filmekből ismert jedit adta meg vallásként az opcionális válaszban. Ám nem Hajnal Miklós az első baloldali közszereplő, aki a valláson és az egyházakon gúnyolódik.

Emlékezetes, hogy Hadházy Ákos, a Momentum korábbi politikusa idén áprilisban Facebook-posztjában azt nehezményezte, hogy egy nemrég felállított feszület alá kiírták: „Állíttatta Magyarország kormánya támogatásával Sátoraljaújhely város német nemzetiségi önkormányzata.” A parlamentben frissen esküt tett baloldali képviselő akkor megjegyezte, „lassan a templomok ajtaja fölé is kiírhatják, hogy sponsored by Fidesz…”

Szenteltvíztartóba?

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szerint pedig „belefér” az, ha valaki belerondít a szenteltvíztartóba.

A XXI. században egy parkban építkezni olyan, mint belepisilni a szenteltvíztartóba egy templomban, szóval végül is belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk

– vélekedett a politikus a Klubrádióban.

Ezen a ponton érdemes felidézni: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke korábban azt ígérte, ha kormányra kerülnek, felmondják a katolikus egyházzal kötött vatikáni szerződést, megszüntetik az összes egyházi privilégiumot és az egyházaknak fizetett hitéleti támogatást. A baloldal legerősebb pártjának vezetője szerint emellett Magyarországon a vallásos meggyőződésnek a „legszentebb magánügynek” kell lennie. Gyurcsány egyébként a miniszterelnöksége idején a Vatikánba járt szidni a magyar papokat, az imádkozó gyerekek látványát blaszfémiának nevezte, pártjával pedig eltörölte volna a gyónási titoktartást.

„Alapbetegsége függőséget okozott”

Emlékezetes Pápai Gábor, a Népszava karikaturistájának tavalyelőtti, Jézus Krisztust és Müller Cecíliát ábrázoló műve is, amely akkor országos felháborodást keltett. A rajzon az országos tiszti főorvos azt mondja a keresztre feszített Jézus Krisztusnak: „Alapbetegsége függőséget okozott.”

A mű az egész országban felháborodást keltett

A szakma ideológiai belterjességét jól mutatja, hogy pont ezt a blaszfémikus rajzot a Magyar Újságírók Szövetsége karikaturista-szakosztálya 2020 legjobb karikatúrájának választotta.

Ami még ennél is abszurdabb: a keresztény férfiakat és nőket rémisztő képződménynek nevező Niedermüller Péter és még sok más baloldali provokatőr társaságában Pápai Gábor is antirasszista díjat kapott a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségétől. Pápaihoz hasonló módszert vetett be a keresztények gyalázására Szegő Péter is. A Népszava publicistáját Müller Cecília nyakláncának keresztje dühítette fel.

Lehet, hogy tök mellékesnek tűnik, mindenesetre ha én lennék a miniszterelnök, megkérném a Nemzet Cilikéjét, hogy közszereplései alkalmával legyen kedves levenni a keresztet a nyakából. Szekularizáció mint olyan

– írta a Facebookon Szegő, aki később törölte a posztot.

Borítókép: Cseh Katalin, Berg Dániel, Fekete-Győr András, Hajnal Miklós (Fotó: Mirkó István)