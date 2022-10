Isten nem fenyeget, hanem szeret

– Az, hogy Luther végrendeletet írt, nem volt különös: a dokumentumot 1542-ben írta, amikor betegségek után volt, és számolt azzal, hogy vége lesz az életének. Vagyona nem volt sok, szerény ember volt, amely talán a szerzetesi múltjának is köszönhető. Jellemző volt rá, hogy nem kért a könyveiért honoráriumot – emelte ki Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Hozzátette, hogy

Luther testamentuma azért volt rendhagyó, mert egyrészt a feleségének címezte, így – korát meghazudtolva – védte a házastársát, az asszonyt, aki nagyon kiszolgáltatott tud lenni egy híres ember özvegyeként. Nagyon szerette a gyerekeit, de azt mondta, nem helyes, hogy az édesanya a gyermekei kegyét keresse.

– A másik újdonság, hogy német nyelven írta a végrendeletét – tette hozzá a püspök. Mint kifejtette: Luthert úgy tartjuk számon, mind a német nemzeti nyelv megteremtőjét. Az a protestantizmus egyik legnagyobb jelentősége, hogy az istentisztelet latin helyett németül hangzott, így a nép egyszerű fiai is megérthették; Luther az előadásai nagy részét is németül tartotta. Jelentős történelmi esemény, hogy éppen ötszáz éve, 1522-ben fejezte be az Újszövetség fordítását.