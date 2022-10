Listázzák azokat a diákokat, akik nem vettek részt a reggeli élőláncban

Az indulatokat a felháborodáson nyerészkedő ellenzék mellett a Soros-galaxis szatellitjei is fűtik. Ugyanazok az emberek kongatják a vészharangot, akik már 2016-ban is megpróbáltak kormányt dönteni, még azt megelőzően pedig a liberális–szocialista holdudvar kegyeltjeiként hallgatólagos tettestársai voltak a baloldali kormányzatnak az oktatásügy züllesztésében. A PestiSrácok.hu már évekkel ezelőtt lerántotta a leplet azokról a „civil” szervezetekről, amelyek a 2016-os megmozdulásokat szervezték vagy akár finanszírozták is.

Közös pont például Komjáthy Anna, aki már hat évvel ezelőtt is központi szereplője volt az akkor még Gulyás Márton nevével fémjelzett tüntetései hullámnak.

A PestiSrácok 2016-os beszámolója szerint a január 30-i Országos Tantestületi Értekezletet, amely aztán az elkövetkező tüntetési hullámnak alapozott meg, a Hívatlanul Hálózat, a Humán Platform és a PDSZ hívta életre, a szervezők ráadásul azt is vállalták, hogy kifizetik a vidékről érkezők utazási költségeit. A gáláns gesztust Komjáthy Anna, a PDSZ budapesti választmányának ügyvivője tette. Emlékezetes, 2008-ban Komjáthy más értelmiségiekkel karöltve a Gyurcsány Ferenc által bevezetett vizitdíj mellett is kiállt, az ügyvivő akkor a „független háziorvosok” sarcot támogató nyílt levelét is aláírta.

Az említett szervezetek egyébként nyilvánosan támogatták az elmúlt években a liberális ideológiákat, így az LMBTQ-lobbi előretörését, de az illegális migráció mellett is felszólaltak. Ennek tükrében különösen aggályos, hogy a tanárok a diákokat is bevonják a sztrájkba.

A PDSZ tehát gyakorlatilag mind a diákokra, mind a szülőkre nyomást gyakorol.