Már az Amerikai Népszava szerint is törvénytelenül kampányolt a baloldal

A baloldali portál, az Amerikai Népszava is már arról cikkez, hogy a magyar baloldal törvénytelenséget követett el azzal, hogy külföldi pénzeket használt fel a választási kampányban. Mint írták: „Márki-Zay valóban megsértette a mozgalmával a párttörvényt is, a kampányfinanszírozási törvényt is, vélhetően amerikai törvényeket is sértett, mert az Action for Democracy nem kampányfinanszírozásra jött létre és idegen országokban választási kampányokat vélhetően nem támogathat, a pénzt nem is arra adták”.

Emellett részletezték, hogy a kétmilliárd forint körüli összeg nem független a választástól, hiszen ebben az időszakban érkezett. – De Márki-Zay dilettáns és amatőr módon nem választotta külön a kampánytámogatásokat és a civil mozgalom támogatását – jegyzi meg az írás.

Továbbá kitértek arra is, hogy mindez nem derült volna ki, ha Márki-Zay nem beszél a sajtóban a külföldről érkező pénzekről, valamint szót ejtenek róla, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnöke a mostani tanártüntetések szervezőinek is felajánlott olyan pénzt, ami az Egyesült Államokból érkezett.

Megjegyzendő, hogy már szeptemberben az Amerikai Népszava egy írásban védhetetlennek tartott Márki-Zay Péter hazugságait és úgy vélték, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester azzal, hogy nem számol el, és hazudik a kampánypénzeiről, az egész ellenzéket járatja le, hiszen közös miniszterelnök-jelölt volt, emiatt bocsánatot kellene kérnie és vissza kellene vonulnia a közéletből.