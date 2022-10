Mi a teendő, ha nem kaptunk népszámlálási levelet? Így kérheti a kódot!

Október 1-jén kezdődött meg a népszámlálás, amelynek kérdőívét már több mint félmillió háztartásból több mint 1,3 millióan online ki is töltöttek. Azonban lehetnek olyanok is, akik nem kapták meg címükre a kitöltéshez szükséges kódot, sokan rá is kerestek az interneten, hogy mi ilyenkor a teendő.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Ebben az esetben sem kell aggódni, ugyanis van lehetőség a kérdezőbiztost megvárva személyesen is kitölteni a kérdőívet, de akár új kódot is igényelhetünk online, ám ehhez ügyfélkapus azonosítás szükséges – olvasható a Vg.hu cikkében.

Ebben az esetben a kód az e-mail-címünkre fog érkezni, és máris lehetővé válik, hogy kitöltsük a népszámlálási kérdőívet – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatásából.

Mi történik, ha nem töltjük ki a népszámlálási kérdőívet?

Azért sem szabad félvállról venni a népszámlálást, mert most már kötelező kitölteni a kérdőíveket.

Kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság sújtja azt, aki a kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem teljesíti.

A kérdőíveket október 1. és 16. között lehet önállóan, az interneten kitölteni a postán megkapott, 12 jegyű belépési kód megadásával, a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon keresztül. Az internetes kitöltés a legegyszerűbb, leggyorsabb és legkényelmesebb módja a válaszadásnak. A kérdőívet interneten kitöltők nyereményjátékban vehetnek részt, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) naponta öt darab, egyenként százezer forint értékű vásárlási utalványt sorsol ki közöttük.

Az eredeti cikk IDE kattintva olvasható.

Borítókép: Egy nő kitölti a népszámlálás online kérdőívét Gödöllőn (Fotó: MTI/Kovács Anikó)