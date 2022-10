Soltész Miklós: Minden kereszténynek joga van a keresztény nevelésre

Lélekmentés másként – ezzel a címmel tartanak a mai napon konferenciát a Lónyay–Hatvany villában. Az esemény témája

a hit és a keresztény erkölcs szerepe a gyermeknevelésben.

– Egy gyermek megszületését mindig csodaként éljük meg – kezdte előadását a Szent István Intézet és a Batthyány Lajos Alapítvány közös eseményén Soltész Miklós. A Miniszterelnökség egyházügyért és nemzetiségi kapcsolattartásért felelős államtitkára a gyermeknevelés kapcsán rávilágított: ahogy az újszülött cseperedik általában kezdünk eltávolodni tőle, ahogy változik. A sokszor nehéz időszaknak tűnő kamaszkor után pedig felnőttekké válnak.

Az államtitkár szerint azt kell eldönteni, mi tehet arról, hogy milyenné válik a gyermek. Soltész Miklós az Újszövetségből felidézte, hogy amikor a 12 éves Jézus otthagyja családját, és elcsavarog, majd megtalálják, nem leteremtik, hanem azt mondják neki: „Aggódtunk érted.” Az államtitkár szerint

a szeretet és az aggodalom két fontos viszonyulási pont a szülők számára a gyereknevelésben.

Soltész Miklós arra is emlékeztetett, hogy Mária és József a társadalmi kötelezettségüknek is eleget tesznek az Újszövetség szerint. Mielőtt megszületik Jézus, Betlehembe mennek, mert népszámlálás van.

Jézus tanításait is felidézte. Szerinte

amikor a Megváló azt mondja: „Engedjétek hozzám a gyermekeket”, azzal mindenkinek üzent arról, hogy a gyermekeknek milyen fontos szerepük van az életben. – Tisztelni, szeretni és követni kell a gyermeki jóságot, józanságot – jelentette ki Soltész Miklós.

Hozzátette:

A katolikus tanítás szerint minden kereszténynek joga van a keresztény nevelésre.

– Az üdvösség misztériumát meg kell tanítani a gyereknek, ez kötelesség. Fáradozni kell azon, hogy a keresztények a világot formálják – idézte a második vatikáni zsinat nevelésről szóló nyilatkozatát az államtitkár.

Szerinte a gyereknevelés a szülők és a közösség feladata is, középút kell, mindkettőnek jelen kell lennie az életünkben. – Az egyházaknak is fontos feladatuk van: hirdessék az üdvösséget, anyaként neveljék a kicsiket, és a társadalom javát is szolgálják – fogalmazott a politikus.

Soltész Miklós megjegyezte, az iskolának is fontos feladata a nevelés, de

a gyermek szabad akaratát is hagyni kell kibontakozni. Ennek megfelelően a gyerekeknek is meg kell hagyni a döntés szabadságát.

Az államtitkár felidézte, hogy az egyházi iskolákban ez a nevelési elv érvényesül.

A keresztény társadalmi tanítás és a világot ma domináló vadliberalizmus között ez a legnagyobb különbség Soltész szerint, ők ugyanis mindent rá akarnak erőltetni a gyerekekre, egy földrészre vagy az egész világra. Aki ezt visszautasítja, azt sok esetben büntetik. – Hirdetik az emberi szabadságot, a krisztusi tanításból levezetett tanokat, de büntetnék az egyházakat amiatt, mert tanítási munkát is végeznek – mondta el a globális szinten jelen lévő szervezetekről.

Borítókép: Soltész Miklós. Fotó: Máthé Zoltán/MTI