Természetes tudásforrások

Madarak, fák és egy tó

A főkertész beszélt a XVI. kerület másik tanösvényéről is, ami a cinkotai Naplás-tónál található, és amit a Magyar Madártani Egyesülettel közösen hoztak létre, ezáltal az odalátogatók rendszeresen részt vehetnek madárgyűrűzésen, miközben megfigyelhetik az ott élő vagy csak átutazó, összesen több mint kétszázféle madárfajt.

A Szilas-patak víztározójaként működő Naplás-tó egyébként Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize, a környezete pedig a Budai Tájvédelmi Körzet után a főváros második legnagyobb, 152 hektáros természetvédelmi területe.

A tó közkedvelt a horgászok körében, a nyolcvan hektáros cinkotai kiserdőben található kilátóból csodálatos panoráma nyílik a városra és a környékre, a tótól északra található fűzláp azonban csak tudományos céllal és engedéllyel látogatható. Összesen több mint négyszáz növényfaj, gazdag rovarvilág, érdekes lepkefajok és természetesen jó néhány hüllő is él a területen. Utóbbiak közül kiemelt figyelmet érdemel a mocsári teknős, amelynek megfigyelését a Naplás-tónál végzi a WWF Magyarország. Az emlősök közül lakik itt mogyorós pele, menyét, hermelin és róka is.

Mezítlábas ösvény

A már Szent László korában is létező Mogyoródot főként az autóversenypályájáról és a csúszdaparkjáról ismerik a látogatók, pedig a Pest megyében található nagyközség természeti látnivalókban is igen gazdag. Egy 2016-os botanikai vizsgálat kimutatta, hogy a zsurló, többféle páfrány, a tavaszi hérics, a pusztai meténg, a budai imola, a bíbor kosbor, a macskahere, a fehér madársisak és az apró nőszirom is azok közé az országosan védett növények közé tartozik, amelyek a mogyoródi tanösvény környezetében élnek.

Ha pedig mindez nem lenne elég, a madárfajok közül itt lakik a 2013-as év madarának választott gyurgyalag is, ami szintén ide csábítja az érdeklődőket, és növelheti a turistaforgalmat.

– A Szent László-kilátót és -kápolnát hat évvel ezelőtt szerettük volna felújítani, ezért megkerestük a Magyar Természetjáró Szövetséget, hogy közösen alakítsunk ki egy olyan tanösvényt, amely Mogyoród természetes földrajzi elhelyezkedésének megfelel – mondta Zachár Zsolt, a Mogyoródi Turisztikai Kft. ügyvezetője.

A kilátó, a településközpontban található faluház, a Szent Mihály római katolikus templom, a Mogyoródi patak és a helyi védett pincesor határozták meg a tanösvény útvonalát, amit szerettek volna kiegészíteni, így jött az ötlet, hogy a Somlyó-hegytől nem messze, a kilátó lábánál hozzanak létre egy természetes energiaállomást, ami egy szélmalomból és egy fedett pihenőhelyből áll, aminek a tetején napelemek vannak – részletezte. Hangsúlyozta: a természetes energiaállomás célja a gyerekek környezeti nevelése a megújuló energiaforrásokkal. Mivel a patak medrét fenyőerdő veszi körül, ezért a mezítlábas ösvényt is ott hozták létre, hogy a környezetet is meg tudják mutatni a látogatóknak – tette hozzá.

A mezítlábas ösvény kialakításánál is az volt a célunk, hogy országos viszonylatban valami újdonságot hozzunk létre, ezért 14 természetes anyagból – mint például a kis méretű tégla, az agyag, a homok, a faapríték, különféle kavicsok, a farönk vagy a fenyőtoboz – készült burkolatokkal fedtük le

– emelte ki az ügyvezető, emlékeztetve, hogy a 150 méteres mogyoródi mezítlábas ösvény országos viszonylatban a leghosszabbak közé tartozik. – A kilátónál öt tájékoztató táblán mutatjuk be a tájat, illetve az ottani védett növényeket, az állatokat és a mezőgazdaságot, a természetes energiaállomásnál pedig húsz tábla tájékoztat a megújuló energiaforrásokról, azok felhasználási lehetőségeiről és a jövőbeni célokról – fogalmazott Zachár Zsolt, hozzátéve, hogy a tanösvény mentén összesen 77 növénymeghatározó táblát is telepítettek, amelyeken magyar és latin nyelven is olvashatók az információk. A táblákat a várható rossz időjárás miatt már beszedték, de tavasszal újra kihelyezik, ezzel is óvva a környezetet.

Tudományos, nemzetiségi és virtuális

Érdekesség, hogy a természeti értékeket bemutatók mellett manapság már léteznek virtuális tanösvények is, sőt az Eötvös Loránd Tudományegyetem egy, a fizika és a kapcsolódó tudományágairól szóló tanösvényt is létrehozott, ahol a középiskolások a többi között az optika, az atomfizika, a meteorológia, a csillagászat vagy a kozmikus sugárzásokkal kapcsolatos kísérletekben is részt vehetnek.

Mindezeken felül léteznek olyan nemzetiségi tanösvények is, mint ami a helyi svábok kultúráját mutatja be például Pilisszentivánon vagy Sombereken.

Borítókép: a mogyoródi tanösvény (Fotó: Kurucz Árpád)