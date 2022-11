A lebukott 444-es, Novák Benjámin védelmébe veszi Pressmant

A jelen időpontig legutóbbinak tekinthető sajtónyilatkozatában a nagykövetség az OBT bírái és a nagykövet közötti találkozó kritikáját úgy minősítették, hogy az

nincs összhangban a szövetségesek közötti normális diplomáciai gyakorlattal.

Vajon a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés esetleges megsértése összhangban van a „szövetségesek közötti normális diplomáciai gyakorlattal”? Esetleg elősegíti – ahogy fogalmaztak – az „amerikai–magyar kétoldalú kapcsolatokat”?

Az Országos Bírósági Tanács a találkozó kapcsán is élvezte a baloldali sajtó támogatását, még a 444.hu is védelmébe vette a bírókat, akikben Brüsszel is hasznos szövetségest látja – írja a Tűzfalcsoport. Más kérdés, hogy a hitelt érdemlő közjogi tisztségviselők kivétel nélkül elítélték a nagykövet provokatív találkozóját a két magyar bíróval.

Ugyanígy tett a Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő által leleplezett „vendégszerző”, Benjamin Novak, azaz Novák Benjámin is, aki legutóbb egy Magyarországot lejáratni kívánó cikk kapcsán került kellemetlen helyzetbe.

Történt ugyanis, hogy a 444 közölt egy New York Times-cikket, arra panaszkodva, hogy már Amerikában is tudják, mennyi probléma van Magyarországon. Azonban Deutsch Tamás akkor észrevette, hogy az ominózus cikket egy Novák Benjámin nevű ember írta, aki nem mellesleg a 444 dolgozója.

Szóval, szerinte a szóban forgó nagyköveti találkozóval kapcsolatban szintet lépett a média, amikor a bécsi egyezmény megsértésére hivatkoznak, sőt valaki „présembernek” is merte nevezni szerinte Pressman nagykövetet.

Novák Benjámin 2019-es lebukását követően a 444-en azzal magyarázták a helyzetet, hogy teljesen rendben van, hogy ők Budapesten megírnak valamit, ami aztán egy külföldi lapban megjelenik, majd azt visszaszemlézik úgy, mintha a külföldi lap írta volna – írja a Tűzfalcsoport.