A legitim Vitézi Rend új tagokat avatott Pécsett

A Kőtárban tartották az ünnepi beszédeket, avatták az új vitézeket és adták át a kitüntetéseket. Ezután a Vitézi Szék és a Rend tagjai, valamint a történelmi egyházak képviselői átvonultak a bazilikába, ahol részt vettek a szentmisén, és meghallgatták a Pécsi Püspöki Kórus szívhez szóló előadását. A rendezvényen – váratlan betegsége miatt – nem tudott részt venni a rend főkapitánya, József Károly főherceg, királyi herceg, akit egyik fia, vitéz Habsburg-Lotharingiai Pál Leó főherceg képviselt. Az avatással kapcsolatos teendőkkel a főkapitány a helyettesét, vitéz Berniczei-Roykó Ádámot bízta meg. Az ünnepi díszvacsora előtt telefonon felhívtuk József Károly főkapitányt, aki vállalta, hogy válaszol lapunk kérdéseire. Azzal kapcsolatban, hogy van-e a mostani vitéz avatásnak a többitől eltérő, különleges jelentősége, őfensége így válaszolt:

− Minden vitézavatásunk csodálatos élmény. Az volt a szeptemberben, Máriapócson tartott avatás is, amelyen többek között vitézzé avattuk VI. Mwami Yuhi őfelségét, Ruanda címzetes királyát, valamint rangos egyházi és világi személyeket. Tudom, hogy Pécsen is jeles és tiszteletre méltó hölgyekkel és urakkal gyarapodott a Vitézi Rend, amelynek külföldön is egyre nő a tekintélye. Büszke vagyok a vitéz magyarokra, és gyakran eszembe jutnak dédapám, József Ágost tábornagy A magyar nemzet hadtörténelme című nagyszabású munka bevezetőjében, 1928-ban írt szavai: „Tanuljunk e műből s ne csüggedjünk, mert él még a magyar virtus.”

A vallásosságáról is ismert József Károly advent közeledéséről sem feledkezett meg:

− Ünnepségünknek különös jelentőséget ad, hogy advent első vasárnapjának előestéjén került rá sor. Ez is erősíti Istenbe vetett hitünket, történelmi keresztény egyházainkhoz fűződő kötődésünket, amely nemcsak szolgálatra, hanem a hit és a haza védelmezéséhez szükséges bátor kiállásra is kötelez bennünket.

A Vitézi Renddel kapcsolatban egyébként sokan zavarban vannak, mivel más szervezetek is használják ezt az elnevezést. Vitéz Berniczei-Roykó Ádám főkapitány-helyettestől ezért a legitimitás felől érdeklődtünk. A főkapitány-helyettes válasza:

− Nem győzzük hangsúlyozni, hogy Vitézi Rend rendként bejegyezve csupán egy van, ez pedig a mienk. Megalapítását első főkapitányunk, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó kezdeményezte 1920-ban. A rend 1945 után emigrációba kényszerült. Második főkapitányunk, vitéz Habsburg-Lotharingiai József Ágost főherceg, királyi herceg 1962-ben elérte, hogy a Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága a Vitézi Rendet lovagrendként ismerje el. Magyar nemzettudatú, keresztény értékrendet valló rendünk a Svéd Királyság területén bejegyzett európai uniós jogalany, amely a Lovagrendek Nemzetközi Bizottságának frissen kiadott regisztere besorolásában egy sorban áll a szerzetesi Német Lovagrenddel, a pápai Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrenddel, a porosz Johannita Lovagrenddel, a brit királyi Order of St. John, valamint a spanyol királyi ház lovagrendjeivel.

A pécsi vitéz avatás során a Vitézi Rend tagja lett többek között a németújvári gróf Batthyány család három tagja, Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Pálffy-Orbán István, a Duna Médiaszolgáltató Rt. igazgatója, valamint – a fiatalításra is gondolva − Semjén Álmos és Botond. Törzskapitányi rangban posztumusz avatásban részesült őrgróf Pallavicini Antal ezredes, az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírja, akit a kommunista megtorlás során kivégeztek.

A legitim Vitézi Rend jelentőségét, kereszténységet és hazafiságot erősítő szerepét egyre többen felismerik. Sokan bíznak abban, hogy eljön az idő, amikor itthon is hasonló intézményi besorolásban lesz része, mint amilyenben a két világháború között részesült.