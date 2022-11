A politikai szimbólumok a közösséghez tartozás kifejezését szolgálják

Az utóbbi időben lezajlott pedagógustüntetéseken egyre többször tűnik fel a tanárok ügyére ráakaszkodó Molnár Áron, azaz noÁr mozgalmi jelképpé vált szimbóluma, a körbe zárt felkiáltójel. A noÁr mozgalom alapítója és Horgas Péter látványtervező együtt alkották meg a szimbólumot, amely azonban nem lett túl egyedi, mert kifejezetten hasonlít az Indesit háztartásikészülék-gyártó cég logójára. Molnár honlapján számos, a „közös kiállás szimbólumával” ellátott ruházati termék található, a leírás szerint ezek megvásárlásával a noÁr mozgalmat lehet támogatni.

A weboldalon pólókat, pulóvereket és vászontáskákat egyaránt találunk.

A nemrég droggal összefüggő bűncselekmények miatt letartóztatott Herczeg Zoltán divatgurut az ellenzék divattervezőjének is nevezik, hiszen politikai véleményét az általa tervezett termékeken is megjeleníti. Webshopjában most is kaphatók O1G-pólók, a koronavírus-járvány idején készült O1G-szájmaszkok, de megvásárolhatók a „Nemzethynek” nevezett pólók is, amelyeken a huszárok sujtásos mentéjét idézi fel. Vannak továbbá a nemzeti dohányboltok dizájnjával készült felsők „Nemzethy Munkás” és „Nemzethy Paraszt” feliratokkal, ezen kívül falusi falvédők stílusában készült pólók is, amikre az van írva, hogy „k...rvák, kokain, kereszténydemokráczia”.

Gyurcsány Ferenc szintén a divatipar felé fordult, amikor létrehozta saját webshopját, ahol „Special Feri Edition” felirattal ellátott ruházati termékeket árul. A honlapon találatunk pólókat, pulóvereket, tornazsákokat, vászon- és övtáskákat.

Természetesen mindegyiken szerepel a Demokratikus Koalíció elnökének aláírása és a Special Feri Edition felirat is.

Szintén saját márkával állt elő annak idején a „magyarságbiznisz” elindítója, a volt jobbikos EP-képviselő, Szegedi Csanád is. Bár Szegedi 2012-ben elhagyta a pártot, Szabó Gábor korábbi pártigazgatóval közösen ők hozták létre a Turulbolt-hálózatot, ami a néppártosodás előtti Jobbik fénykorában nagyon jól jövedelmezett. A hazafias boltban lehetett kapni az azóta feloszlatott Magyar Gárda-szimbólumos tárgyakat, különböző népviseleteket, faragványokat, pólókat és egyéb termékeket.

A politikai választás kérdése ma már több mint politikai véleménynyilvánítás, identitássá, a közösségi hovatartozás megvallásává vált

– mondta lapunk megkeresésére Perlaky-Papp József, a Budapesti Metropolitan Egyetem címzetes docense, nyilvánosságstratéga. Hozzátette, a korábbi törésvonalak elmélyültek és kiszélesedtek, a virtuális világ, a közösségi felületek előretörése tovább erősítette ezeknek a valóságoknak az elválását egymástól. A kialakult közösségek szimbólumokkal, méghozzá nyelvi és rajzolt szimbólumokkal, így logókkal is márkázzák magukat, mindezt úgy, hogy felhasználható és felmutatható legyen – magyarázta a szakértő.

Perlaky-Papp József kifejtette, a politikának minden ügyön és témán keresztül az a szándéka, hogy a többséget szervezze maga mögé.

A szimbólumokkal az a célja, hogy ezt a közösségszervezést jól látható módon elvégezhesse, folytathassa. A látvány segítségével biztatnak egyéneket, hogy csatlakozzanak hozzájuk, a szimbólum használata segítségével egyszerűsítik le a csoporthoz tartozás kifejezését. Ennek legegyszerűbb módja a közösségi felületeken a különböző szimbólumok – nemzeti színű vagy éppen szivárványos, esetleg ukrán zászló – felhasználása a profilképeknél és más felületeken – tette hozzá a szakértő.

– Az Egyesült Államokban nagy hagyományuk van a látványos politikai nagygyűléseknek, rendezvényeknek. A marketing őshazájában a márkázás is korán megtalálta a politikát, ott ilyen márkázott termékekre költeni természetes dolog, régóta a politikai kultúra része – mutatott rá Perlaky-Papp.

Véleménye szerint a politikai szimbólumokkal logózott termékeknek is van piacuk, hiszen a politika haszna a közösséghez tartozáshoz való szervezésben vagy közvetetten a választásokon kapott voksokban mérhető.

Persze – folytatta –, mindig megjelennek azok is, akik saját hasznukra építenek üzletet ebből. Hiszen élő és aktív közösségekről van szó, amelyek tagjai alkalomadtán vásárolnak is a termékekből. Főleg az online felületek korában lehet egy ilyen üzletet könnyen üzemeltetni. Perlaky-Papp József szerint ezt vagy közösségi célra használják fel, vagy ha nincs nyilvánossá tett, átlátható közösségi elszámolás mögötte, úgy annak az egyéni gyarapodás a célja.

Borítókép: NoÁr webshop (Fotó: Havran Zoltán)