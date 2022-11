Fónagy János: A kormány a rezsicsökkentéssel védi a lakosságot

Fónagy János gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár azt mondta:

Magyarország továbbra is rezsicsökkentéssel védi a lakosságot a kiugró költségek ellen, ez minden magyar háztartásnak havi 181 ezer forintos támogatást jelent.

Azzal folytatta, hogy ezen felül a kormány benzinárstopot, élelmiszerárstopot és kamatstopot vezetett be, utóbbival pedig a vállalkozói szektort is segíti a szankciós infláció elleni fellépés érdekében. Hangsúlyozta, hogy meghosszabbították a Széchenyi-kártya programot és elindítottak egy gyármentő programot is. Felhívta a figyelmet, hogy a baloldal ezzel szemben eltörölné a rezsicsökkentést és rázúdítaná a piaci árakat a családokra.