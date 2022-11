Hetvenmillió forint kormányzati támogatást kap Miskolc

A magyar kormány hetvenmillió forintot ad Miskolcnak a Kemény Dénes Városi Sportuszoda működtetéséhez – közölte a Magyar Nemzettel a miskolci Fidesz–KDNP.

Mint írták, sikeresen lobbizott a miskolci sportlétesítményekért Kiss János országgyűlési képviselő, ugyanis megszületett a sportkormányzat döntése: a Kemény Dénes-uszoda hetvenmillió forint kormányzati támogatásban részesül.

Kiss János elmondta: a háborús infláció és az energiaválság nehéz helyzetbe hozta a magyar sportot is, azonban a magyar kormánynak mindig is fontos volt a sport, és ez a szemlélet a jelenlegi válságos időkben is megmaradt.

A sportélet fenntartása érdekben a kormány ezért segítséget nyújt az olyan létesítményeknek is, amelyek nem állami, hanem önkormányzati tulajdonban vannak.

Kiss János hozzátette, személyesen is egyeztetett Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárral az ügyben, és nagyon örül annak, hogy ez a hetvenmilliós kormányzati támogatás segít stabilizálni a miskolci sportéletet.

Borítókép: Kemény Dénes Városi Sportuszoda, Miskolc (Fotó: az uszoda weboldala)