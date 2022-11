Korányi Dávid a Telexen magyarázkodik a külföldi kampánytámogatásokról

A Telexnek magyarázkodott Korányi Dávid a baloldal külföldi kampányfinanszírozási botránya kapcsán. Rákay Philip három baloldali hazugságot leplezett le egy vasárnap közzétett videóban az ellenzék kampányfinanszírozásáról, pontosabban a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalomnak és más baloldali szervezeteknek juttatott amerikai támogatásokról. Korányi ezért döntött úgy, hogy a Telexnek reagál az őt ért vádakra.

Rákay szerint a baloldal három dologban is hazudott a kampány során. Ezen kijelentések közül az első az, hogy az amerikai dollárok nem kampányra, hanem kultúraváltásra érkeztek, a második az, hogy csak magyar útlevéllel lehetett adakozni és a harmadik az, hogy mikroadományozók ezrei dobták össze a pénzt. Közben egy múlt szerdán nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből az is kiderült, hogy az amerikai Action for Democracy nemcsak Márki-Zay Péter mozgalmának, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak (MMM) utalt 1,8 milliárd forintot a választási kampány alatt, hanem egymilliárd forintot kapott az Ezalényeg.hu nevű ellenzéki propagandalap kiadója, és 148 millió forintot a DatAdat, amely az egyesült ellenzék kampányát segítette.