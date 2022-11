Megvédjük a nemzetpolitikánk által kivívott magyar eredményeket

Hatalmas erőt tudunk felmutatni akkor, ha összefogunk, és keményen dolgozunk a céljaink elérése érdekében.

Fontos azt is megjegyezni, hogy 2010 előtt, a Gyurcsány-kormányok idején lényegében egyetlen fejlesztés sem volt a külhonban.

– Mögöttünk van egy hosszúra nyúlt koronavírus-járvány, február­ban kitört az orosz–ukrán háború. Ebben a nehéz helyzetben is lesz lehetőség a határon túli magyarság támogatására?

– Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy ha a következő években egy vasat sem kapna a délvidéki magyarság, akkor is olyan eredményeket tudhat maga mögött, amelyekből évtizedekig meg tud élni. A legfontosabb, hogy a következő években a közösen elért eredményeket megvédjük, az elindított nemzetpolitikai programokat pedig tovább kell vinnünk, ez sokszor nem pénzkérdés.

A kormány döntött arról, hogy az oktatási-nevelési támogatás 22 400 forintos összegét megsokszorozza, és azt Kárpátalján még ebben a tanévben, a többi területen a következő tanévben meg fogja kapni minden bölcsődés, óvodás és iskolás, aki a magyar intézményrendszerbe jár.

– Kárpátalján ez akkora tétel, mint egy havi fizetés.

– Igen, különösen akkor nagy a segítség, ha egy családban több gyermek van, és ők magyar intézménybe járnak. Ki kell emelni, hogy a kárpátaljai szociális csomag juttatásait nem szüntetjük meg. Ezt megtartjuk, és minden eszközzel azon vagyunk, hogy a kárpátaljai magyarságot megőrizzük a szülőföldjén.

– Milyen állapotban van most a kárpátaljai magyarság és a többi Kárpát-medencei magyar közösség?

– Kárpátalján is elindult a tanév, és a gyermekek közel nyolcvan százaléka helyben maradt, vagyis a családok eddig kitartottak, a hatvan évnél idősebbeknél még magasabb az arány. A hadköteles korú férfiak nagy része viszont itt van Magyarországon, és innen támogatja az otthon maradt családját, ez óriási próbatételt jelent, csakúgy mint a háború hatásai. A korábban is gyengén működő ukrán állam még azt sem tudja teljesíteni, amit eddig meg tudott tenni. Politikai válság van, a magyarokat ért atrocitások pedig nem álltak le. Sőt, a turulszobor ledöntésével ukrán vezető politikai körök avatkoztak be a magyar kisebbség életébe, ez eddig nem volt jellemző ennyire nyíltan. Egy ilyen nehéz helyzetben kell a magyarokat arra kérni, hogy maradjanak otthon és tartsanak ki. A többi régióban jelenleg sokkal jobb a magyarság helyzete, de sokat kell dolgozni azon, hogy ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is fogalmazott: a magyarság a jövő nyertese legyen. Ehhez azonban mielőbbi tűzszünetre van szükség. Magyarország és a magyarság számára nincs más alternatíva, csak a béke.

Borítókép: Potápi Árpád János szerint a kormány mindig nemzetben gondolkodik, hosszú távú elképzelésekkel (Fotó: Kurucz Árpád)