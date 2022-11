Menczer Tamás: Mindent meg kell tenni a béke helyreállításáért

Menczer Tamás hangsúlyozta: kiállnak Ukrajna területi integritása mellett, ezzel párhuzamosan pedig elmondják, hogy a szankciós politika káros Európára.

– Nem érti, hogy mit és miért csinál a miniszterelnök – nyugtázta a momentumos politikus felszólalásával kapcsolatban Menczer Tamás. Szerinte Orbán Viktor a magyar érdekek mellett áll ki, ezért nem érti cselekedeteit a Momentum.

– Más alapokon áll a kormány és a baloldal, különösképp a Momentum: mi a magyar érdeket képviseljük, önök ezt soha nem tették – jelentette ki az államtitkár.

A keleti nyitás kritikájára azt válaszolta:

Azért volt rá szükség, mert tíz év alatt megfordult a beruházások finanszírozása. Korábban nyugatról 80 százalékát finanszírozták a külföldi beruházásoknak, de ma már 70 százaléka ezeknek keletről érkezik.

Menczer Tamás egy másik elhangzott kritikára úgy reagált: azzal, hogy a Momentum a paksi atomerőmű-beruházást támadja, a magyar energiabiztonságot támadja. – Az energiatermelés felét adja az atomerőmű. Olcsó, biztonságos, tiszta és kiszámítható energia – foglalta össze a kormány érveit az államtitkár.

A kormánypárti politikus emlékeztetett arra is, hogy a Momentum erősen szankciópárti, politikusaik korábban arról beszéltek, hogy több szankció kellene, sőt az olajembargóhoz is csatlakoztak volna, ha ők lennének kormányon. – A határon túli magyarokat is elárulják minden alkalommal, ezzel a határon belül élőket is elárulják – tette hozzá Menczer Tamás.