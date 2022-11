Szijjártó Péter: Magyarország szinte egyedüliként szólal meg a béke hangján a nyugati féltekén

Magyarország orvosi eszközökkel segíti a jordániai keresztény közösségeket A tárcavezető a Jordániai Karitász katolikus segélyszervezetnek szállított, alapvetően magyar gyártású eszközök átadásán a keresztény menekültek, valamint az őket befogadó közösségek támogatásának fontosságát hangsúlyozta. „Reméljük, hogy ezzel a segítséggel mind a befogadó keresztény közösségek, mind a Szíriából menekült keresztények ellátása könnyebbé és jobbá válik” – mondta. Szijjártó Péter hangsúlyozta: „a világ ma súlyos biztonsági problémákkal szembesül, de nem szabad elfelejtenünk ezen körülmények közepette sem, hogy a világ számos pontján egyes közösségek nagyon komoly üldöztetésnek vannak kitéve”. Kiemelte, hogy a keresztények a világ legüldözöttebb közösségei közé tartoznak, Magyarország pedig, több mint ezeréves keresztény államisággal rendelkező országként, felelősnek érzi magát a nehéz helyzetben lévő keresztények megsegítéséért. A miniszter arról számolt be, hogy a kormány a Hungary Helps programban tíz olyan jordániai projektet támogat 900 millió forint összértékben, amelyek a helyi keresztény közösségeket segítik, és ezek a jövőben is folytatódni fognak. „Ha a keresztény közösségek a világon bárhol bajba kerülnek, abban egészen biztosak lehetnek, hogy Magyarországra, a magyar emberekre és a magyar kormány segítségére számíthatnak” – szögezte le. A Jordániai Karitászt vezető Váel Szulejmánnal közösen tartott sajtótájékoztatón leleplezték a magyar egészségügyi eszközökről szóló emlékplakettet is.