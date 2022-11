Panaszkodnak a Gulyás Mártonék szomszédjai

Rossz szomszédság török átok, tartja a mondás. Valahogy így érezhetnek mostanában annak a VI. kerületi, Munkácsy Mihály utcai társasháznak a lakói is, akik egy fedél alá kényszerültek Gulyás Mártonnal és a Partizán csapatával.

A Kontra birtokába jutott ugyanis egy levél, amelyben a Partizánnal egy házban élő lakóközösség – beleértve a közös képviselőt és számvizsgálókat is – több okból is panaszt tettek a YouTube-csatorna munkatársainak viselkedésére, illetve az általuk végzett, zavaró átalakításokra. A címzett pedig a tulajdonos, a Soproni Tamás vezette Terézvárosi Önkormányzat volt. Úgy tudjuk, az intézkedés azóta is várat magára.

A levél arról számol be, hogy a bérlő, vagyis a Partizán olyan változásokat vitt véghez,

melyek hátrányosak a ház nyugalmára, és esztétikai, valamint műemléki aggályokat is felvetnek.

A levélben a ház tisztviselői kifejtik továbbá azt is, hogy Gulyásék több engedély nélküli átalakítást is végrehajtottak a közelmúltban:

Az egyébként „műemléki épületen” engedély nélkül átalakították a nyílászárókat. Ezt a levél szerint ideiglenesnek igyekeztek beállítani.

Nagyobb baj, hogy eltávolítottak válaszfőfalakat is. Erről a Társasház tulajdonosainak nem volt tudomásuk, és ennek a beavatkozásnak a következtében a szomszédos lakásban minden részen károsodott a burkolat és a padlófűtés is. A levélből az is kiderül, hogy ilyen esetben statikai szakvéleményt kellett volna kérni, építési terveket, építési engedélyeket kellett volna beszerezni, amelyek másolatát oda kellett volna adni a Társasház vezetésének is, amelyre a levél szerint nem került sor.

Emellett a panasz szerint „ átfúrták a közös tulajdont képező falakat, amelynek a helyreállításai azóta sem valósultak meg”.

További problémaként sorolja fel a levél, hogy Gulyás Marciék a hűtő-fűtő berendezésük beszereléséhez sem kérték a Társasház hozzájárulását, mondván, hogy a nyílászárójukba építették be azt, de „annak zajszintje még a szomszédos házat is zavarja”. Megtudjuk a levélből, hogy több ilyen klímaberendezést építettek be mind a belső, mind a hátsó udvarra, és a lichthofban is. A műszaki bejáráson végzett mérés alapján kiderült, hogy a zajszint valóban nem a megengedett mértéken belül van, mert nem háztartási, hanem ipari berendezésről van szó.

Érdemi lépés nem történt

Bár a Soproni Tamás vezette önkormányzatnak tett panasz még áprilisban született a társasház közös képviselője, valamint két számvizsgálója tollából, a panasz elbírálására rendelkezésre álló 30 napos határidő ellenére nincs tudomásunk arról, hogy a helyzetet érdemben, megnyugtató módon rendezte volna a kerület polgármestere.

Egy, az Élhető Terézváros nevű helyi Facebook-csoportban található szeptember végi komment szerint a házban lakók továbbra is dühösek a partizános csapat viselkedése miatt. Így ír erről egy, a társasházban lakó kommentelő:

A mi házunk elé nagyon kellene – értsd: pad – mert Partizánék folyton a 120 éves kerítésen üldögélve kaszinóznak

