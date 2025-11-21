Hamarosan megérkezik hazánk második KC–390 Millennium katonai szállító-repülőgépe + videó

– Újabb mérföldkőhöz érkezett a haderőfejlesztés, erősödik szállítói képességünk! – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter bejelentette: ma érkezik Kecskemétre a KC–390 Millennium katonai szállító-repülőgép, amely a november 20-tól a mozikban látható Sárkányok Kabul felett című filmben is fontos szerepet kapott.

KC–390 katonai szállító-repülőgép az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton- Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Mint azt lapunk korábban megírta, a Magyar Honvédség két KC–390-es repülőgépet vásárolt, mivel ehhez a repülőgéphez hasonló teherszállítói még nem voltak a légierőnek. A KC–390-es repülőgépek a Magyar Honvédség légi erejének első igazi hadszíntéri szállító repülőgépei. Olyan képességekkel ruházzák fel a honvédséget, amelyekkel a hadrendből néhány éve, több mint negyven év szolgálat után kivont An–26-osaink nem rendelkeztek. A KC–390-es a mérete, sebessége, a hatósugara és a szállítható teher tömege alapján is felülmúlja az elődje képességeit.