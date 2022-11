Rácsok Balázs: Képessé kell tenni az egyéneket arra, hogy változzanak

– A szociális törvény tervezett módosításában sehol nem szerepel az, hogy az állam ki akar vonulni az ellátásból – jelentette ki a Magyar Nemzetnek az Ökumenikus Segélyszervezet szociális igazgatója. Rácsok Balázs hozzátette: ezeket a híreszteléseket a kormány részéről is cáfolták. A szociális törvényről elmondta, hogy egy több mint százoldalas jogszabályról van szó, ami nagyon sok ellátást, szolgáltatást szabályoz.

Rácsok Balázs szerint fontos kérdéseket vetnek fel a tervezett módosításról kritikusan szólók is, de találgatásokba nem szabad belemenni ezen a területen. – Beszélni kell erről, le kell folytatni a szakmai vitákat, hiszen fontos, hogy mindenki tisztában legyen az egyén, a család, az önkormányzat vagy éppen az állam felelősségével.

A szociális igazgató rávilágított:

A gyakorlati munkájuk során eddig is mindig a természetes támogatórendszert térképezték fel először: család, barátok, ismerősök. Ezt követően természetesen a mesterséges támogatórendszer is fontos: szociális szolgáltatások, juttatások, egészségügyi szolgáltatás.

– Szociális munkásként fontos, hogy megtiszteljük az ügyfelet azzal, hogy hiszünk benne, hogy ő maga is bele fog tudni tenni valamit a folyamatba, amivel újra sikeressé tudja tenni a saját életét. A felelősség kérdése nem bűnbakkeresés. Nem azt kell keresni, hogy hol hibáztunk vagy a másik hol hibázott, a megoldáson kell dolgozni – fogalmazott Rácsok Balázs.

Szerinte a szociális munkás elsősorban katalizátorszemély, aki aktívvá teszi az ügyfelet. – Ha át tudok adni egy kis felelősséget például a családnak, abból később nagy sikerek tudnak születni – magyarázta a szociális igazgató. Rámutatott: azoknak a segítségre szoruló embereknek, akikkel dolgoznak, akár már az is büszkeséget okozhat, hogy rábízzák a mintakert meglocsolását, mert bíznak benne. De az Ökumenikus Segélyszervezetnél hasonló program az édesanyák számára meghirdetett varrótanfolyam is. – Először csak az az elvárás, hogy pontosan kell érkezni, utána a varrás minőségét is javítani kell. Aztán amikor elkészül a vászontáska, amire ők büszkék, akkor látszik a folyamat eredménye – mesélte Rácsok Balázs.

Ahogy fogalmazott: nagyon fontos az egyéni felelősségi szint. Higgyük el, hogy az egyének képesek fejlődni, erről a képessé tevésről szól a szociális munka.

Az egyéni felelősség kérdésének az egész ellátórendszerben végig központi témának kell lennie. Akár a család, az önkormányzat, a karitatív szervezet vagy az állam nyújt segítséget.

Rácsok Balázs két példát is hozott ennek szemléltetésére. – Ha a családok átmeneti otthonába bekerül egy család, fontos, hogy legyen elvárás, hogy együttműködjön, hiszen ellátást kapnak az államtól. Elvárjuk tőlük, hogy vegyenek részt a problémák megoldásában – magyarázta.

Azt is elmondta, hogy ha hozzájuk, a biztos kezdet gyerekházba bemegy egy édesanya azzal, hogy új szemüveget szeretne csináltatni, mert a régi eltört, akkor ők először azt kérik tőle, hogy segítsen például a kertben, kapcsolódjon be a munkába, ezzel pedig tallérokat gyűjthet. – Ha összegyűjt ötven tallért, akkor a szemüveg nyolcvan százalékát a szervezet kifizeti, ő pedig hozzátesz húsz százalékot – mutatott rá Rácsok Balázs. Hozzátette: a korábbi tapasztalatok szerint ha egyből kifizetik valakinek a szemüvegét, akkor az nagy valószínűséggel jövő héten újra eljön, hogy eltört neki.

Borítókép: Rácsok Balázs (Fotó: MTI/Sóki Tamás)