Tállai András: Nincs válságban az ország

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában kijelentette, hogy az országban nincs válság, szerinte Mellár inkább a vágyait mondta el, ami nem való a parlamentbe. Azt államtitkár úgy vélte,

az országnak kellene összefognia annak érdekében, hogy kijöjjön a bajból, de ehhez olyan ellenzékre van szükség, ami a válság vizionálása helyett elmondja a valóságot és alternatívákat ad.

Hiányolta azt, hogy Mellár Tamás egyetlen javaslatot sem mondott napirend előtti felszólalásában. Tállai András cáfolta, hogy Magyarországon adósságválság lenne, majd kitért arra, hogy hazánk a GDP tekintetében 7,1 százalékos növekedéssel a 7. helyen végzett az unióban, és a mutató idén is meg fogja haladni a négyszázalékos növekedést, ami európai összehasonlításban is kedvező. A munkanélküliségi ráta mértéke 3,6 százalék, amivel Magyarország az EU-ban az 5. helyen áll – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az ipari termelés szeptemberben az egy évvel ezelőttihez képest 11 százalék felett növekedett, ezért itt sem lehet válságról beszélni. Megemlítette, hogy egész Európa küzd a szankciós infláció felárával, amit saját magának okozott. Úgy fogalmazott, hogy harcol az inflációval a magyar kormány is, ezért vannak az ár- és kamatstopok, illetve a rezsitámogatás.

Az ország nincs válságban, de küzd azért, hogy a nehézségeket megoldja

– zárta felszólalását Tállai András.