Tállai András: a kormány mindent megtesz az uniós források megszerzéséért

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában

Mellár Tamásnak azt a mondását idézte, hogy az ellenzék tanácstalan és tehetetlen állapotban van, amit a baloldali képviselő elismert.

Az államtitkár szerint jobb lett volna, ha felszólalását Mellár a CEU egyetemen mondja el az ott hallgató diákoknak. Tállai kijelentette, hogy a gazdasági folyamatok okai egyszerűbbek, ezek egyike a szomszédban zajló háború, ami jelentős lökést adott a gazdasági helyzet romlásának. Hozzátette, a baloldali ellenzék miniszterelnök-jelöltje a háború pártján állt, és az uniós szankciók kivetését követelte Oroszország ellen. Az államtitkár levonta a következtetést, melynek értelmében a szankcióból energiaválság lett, és a gáz, illetve a villamos energia ára a többszörösére emelkedett. Felidézte azt is, hogy a rezsicsökkentésre nincs szükség az ellenzék vezető politikusai szerint, ezzel szemben a magyar kormány álláspontja az, hogy a rezsicsökkentés szükséges az átlagfogyasztásig, ami véd minden magyar családot.

Mellárnak arra a felvetésére, hogy hiányzik az EU-val történő megegyezés, az államtitkár kifejtette: látható, hogy a kormányzati többség mindent megtesz ennek érdekérben, valamint a források megszerzéséért is, az ellenzék viszont azon dolgozik, hogy hazánk ezeket a juttatásokat ne kapja meg.

Megjegyezte, mindez azért történik, hogy bukjon a kormány, jöjjön „a tanácstalan és tehetetlen” ellenzék, és emiatt változik negatívan a forint árfolyama.

Rétvári Bence: a baloldal megnehezíti a pedagógusok béremelését

Ander Balázs (Jobbik) szerint ketyeg a bomba az oktatás területén, a kormány pedig nem sokat tett ennek hatástalanításáért. Hozzátette, a szociális bomba és a nyugdíjbomba is ketyeg, melyek együttesen lettek a pedagógusok pályaelhagyásának kiváltó okai. Úgy vélte, a mai iskola elöregedett, a tanárok fele ötven év feletti, a harminc alattiak aránya pedig a hat százalékot sem éri el, aminek az elmúlt 12 év is az oka. A bérekről szólva elmondta, hogy nem a 2014-es, hanem a mindenkori minibálbérhez kellene kötni a tanári fizetések vetítési alapját. Szerinte félelem uralkodik az iskolákban, de a tanárok kiállnak magukért és az ország jövőjéért. Úgy gondolta, Pintér Sándor válasza az volt, hogy „a vasököl lesújtott”, majd ezzel összefüggésben Ander dél-ázsiai féldiktatúrát emlegetett a jogellenesen sztrájkoló tanárok elbocsájtása miatt. Feltette a kérdést, hogy vajon a kormány a P. Mobil zenekartól az „A pofádat befogod” c. dalt fogja-e a tanároknak küldeni. Megjegyezte, a kabinet herélte ki a sztrájktörvényt, majd felhívta a figyelmet arra, hogy egy új klebelsbergi modellre lenne szükség.