Veszélyezteti az energiaválság az ökumenikusok munkáját

A rendkívüli kihívások miatt az Ökumenikus Segélyszervezett az eddigi hagyományoktól eltérően jóval hamarabb, november 7-én elindítja a 27. Országos Adventi Pénzadománygyűjtését, hogy az összefogás erejével továbbra is ott lehessen azok mellett, akiket a gazdasági válság most még kilátástalanabb helyzetbe sodor

– jelentette be hétfőn délután sajtótájékoztatón a szervezet elnök-igazgatója. Lehel László emlékeztetett arra, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet intézményei nélkülöző és krízishelyzetbe került családok ezreit segítik az év 365 napján, ételt, otthont, esélyt adva a rászorulóknak. Szavai szerint azonban a többszörösére megnövekedett energiaköltségek és az égbe szökő élelmiszerárak most ennek a munkának a folytatását is veszélyeztetik, éppen akkor, amikor nagyobb szükség van rá, mint valaha.

Lehel László a nehézségekkel kapcsolatban kifejtette: nagyon megnövekedett az intézményeik fenntartási költsége. Példaként említette, hogy az egyik intézmény fűtése eddig 3 millió forintot emésztett fel, de az összeg most elérheti majd akár a 22 millió forintot is.

Nehézséget jelent az is, hogy az élelmiszer-adományok beszerzése sokkal többe kerül, mint korábban. Ugyanakkor a rászorulók megsegítése továbbra is kiemelt fontossággal bír, hiszen ebben az éveben legkevesebb összesen 80 ezer segélykérésre számítanak.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgató arról számolt be, hogy az Ételt.Otthont.Esélyt mottóval meghirdetett országos akcióhoz idén is többféleképpen lehet csatlakozni: a 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 250 forintot lehet adományozni.

Aki rendelkezik bankkártyával, a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat, de természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is.

November 14-én megkezdődik a Tesco áruházakban is az adománygyűjtés, a kasszáknál 250 forintos kuponokat lehet majd vásárolni. Később az online bevásárlásnál is lehet majd csatlakozni a felhíváshoz. Személyes adományozásra is lesz lehetőség. A segélyszervezetnek az Adventi ünnep a bazilikánál rendezvénysorozat helyszínén felállított adománypontjában is lehet segíteni, itt önkéntesek fogadják a pénzadományt a látogatóktól. Emellett országszerte a nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokban is várják a pénzfelajánlásokat.

Gáncs Kristóf rámutatott arra: abban bíznak, hogy sokan állnak majd a kezdeményezés mellé, így továbbra is végezni tudják a munkájukat a rászorulók érdekében.

Szeretnék, ha Magyarország melléjük állna.

Borítókép: a rászorulóknak nagyobb segítségre van szüksége, mint valaha (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)