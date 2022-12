Hét éve védi Magyarország határait a déli határzár

Hét év nagy idő, és sokaknak talán már fárasztó ez a migrációról szóló vita, azonban a helyzet az, hogy a határainkra nehezedő nyomás nem csillapodik, hanem növekszik

– mondta el Dömötör Csaba.

Felidézte, hogy a rendőrség összesítései szerint csak

idén 252 ezer illegális határátlépési kísérlet történt.

Ráadásul egyre több az erőszakos akció.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy

pár napja iraki embercsempészek lőttek magyar rendőrökre az M5-ös autópályán.

Arra is volt példa, hogy embercsempészek megpróbáltak elütni egy magyar rendőrt, amit nagy szerencsével sikerült elkerülni.

Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy a határ túloldalán sem csendesebb a helyzet, mert ott nemrég az történt, hogy migránsok csoportjai egymásnak estek, és ez halálos áldozattal is járt. Ebből is látszik, hogy

ez a határzár nemcsak politikai, nemcsak jogi, hanem fizikai támadás alatt is van.

– Ezért is ragaszkodunk ahhoz, hogy továbbra is védje Magyarország határait – zárta közlendőjét a röszkei határ mellől Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.