A bukott szolnoki alpolgármester leigazolásával bizonygatja rátermettségét a Momentum

– Jó, hogy itt vagy köztünk! Hajrá, Szolnok! – köszöntette közösségi oldalán a Momentum elnöke Miskolczi Lászlót. Gelencsér Ferencék nem győzték hangsúlyozni azt is, hogy a szolnoki önkormányzati képviselőt a DK-tól igazolták.

Az utóbbi hetekben ugyanis rengeteg momentumos politikus csatlakozott Gyurcsányékhoz, ezt próbálja ellensúlyozni a Momentum.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, Gelencsérék sorra veszítették el pozícióikat a Gyurcsány-párttal szemben, és a mostani, szolnoki igazolás sem tűnik igazi erősítésnek.

Miskolczi László 2019-ben a baloldali kompenzációs listán jutott be a szolnoki közgyűlésbe, majd lett alpolgármester a megyeszékhelyen. Három év múlva aztán

baloldali kezdeményezésre váltották le pozíciójából.

Érdemes felidézni, hogy Szolnokon a képviselő-testületben baloldali többség alakult ki, a polgármester viszont a fideszes Szalay Ferenc maradt. Ahogyan az országszerte jellemző volt, a baloldali többség itt is hamar atomjaira hullt, ez vezetett a most a Momentumba igazolt Miskolczi leváltásához is.

Az április végi szolnoki közgyűlés után lapunk is beszámolt arról, hogy a DK-s alpolgármester leváltását a helyi Momentum vezetője, Bóka Éva kezdeményezte.