Dollármédia: Soros rengeteg pénzt fizet egy magyar propagandaoldalnak, hogy az ő érdekeit szolgálja

Az elmúlt napokban öt részben mutatta be az Origo.hu csapata a külföldről finanszírozott dollármédia pénzügyi hátterét.

Az egytől egyig baloldali portálok időnként úgynevezett partneroldalakon keresztül, mintegy közvetett módon kapnak külföldi támogatást, erre egyaránt példa a 444, a HVG, illetve Varga Zoltán 24.hu nevű oldala.

Borítókép: Varga Zoltán. Forrás: Hír TV

Ezúttal a Telex partnerét – a korábban a Soros-blogként működő 444 mellett működtetett – Direkt36-ot mutatja be az Origo.hu csapata, amely büszke rá, hogy a spekulációi révén tömegek életét megnehezítő amerikai milliárdos pénzéből működik.

A Wikipédia szerint 2014 júliusában létrehozott, 2015-től írásokat publikáló Direkt36 úgynevezett „tényfeltáró” oldal, amely rendszeresen foglalkozik titkosszolgálati, nemzetbiztonsági kérdésekkel, általában különböző külföldi érdekeket képviselve és a magyar szerveket támadva.

Ezek után nem meglepő, hogy döntő részben a lap finanszírozása is külföldről történik, ráadásul a munkatársaikat is esetenként más országokban, így gyakran a tengerentúlon képzik.

Már 2015 márciusában kikerült az OSF, azaz Soros Nyílt Társadalom Alapítványok logója a Direkt36 oldalára, a „támogatás” felirattal. Ráadásul a Direkt36 bemutatkozásából kiderül, hogy írásaikért a partneroldalak (korábban a 444, jelenleg a Telex) is fizetnek nekik, azaz közvetett módon így is külföldi pénzek gurulhatnak hozzájuk.

Érdekesség, hogy a 2017-es beszámolójuk szerint publikációs partnerük volt a külföldi tulajdonú RTL Klub, a német Krautreporter, illetve a Forbes Magazin is. Egy angol nyelvű oldal alapján – amelynek a főszerkesztő nyilatkozott – egyes médiumok az általuk folytatott kutatásokért fizetnek a Direkt36-nak. Egyébként az RTL az „Év embere” (sic!) díjra is jelölte a Direkt36 szerkesztőségét.

Az említett 2017-es évben például a Soros-féle alapítvány – saját bevallása szerint – 7,27 millió forintot fizetett a Direkt36-nak.

2016-ban pedig 50 ezer dollárt, azaz mintegy 13,6 millió forintot kaptak arra a célra, hogy felépítsenek egy adatbázist a nekik adományozók névsorából, és kommunikációs csatornákat hozzanak létre hozzájuk.

2018-ban visszakereshető módon is nagy erőforrásokat vetett be Magyarországon a Soros-hálózat a kormányváltás érdekében. Ennek egyik eszköze a kormánnyal szembeni médiatámadások fokozása volt. A magyar kormányt gyakran támadó Direkt36 kétszer is kapott pénzt az OSF-től, összesen 95 ezer dollárt, tehát több tízmillió forintot. Az OSF honlapja szerint ebből jutott a Direkt36 középtávú fenntarthatóságának biztosítására a támogató bázis megerősítése révén. Mivel a Direkt36 oldalán most is szerepel a Soros-féle alapítvány neve, vélhetően jelenleg is támogatják tevékenységüket.

Soros György. Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet

A portál munkatársai közül – a dollármédia többi szervezetéhez hasonló módon – többen felbukkantak a Soros-hálózat más szereplőinél is.

Így például Szőke Dániel korábban a Soros-blogként működő 444-nél dolgozott. Nádori Péter, a tanácsadó testület tagja már a kilencvenes évek első felében – az akkoriban az amerikai milliárdos alapítványa által támogatott – a Magyar Narancs megbízott főszerkesztője és szerkesztője volt. Ellen Hume, a tanácsadó testület egy másik tagja pedig nemrég a Soros-egyetemen tevékenykedett. Mindemellett Orbán Sándor – szintén a Direkt36 egyik tanácsadója – 1996 és 2005 között az úgynevezett „Független Médiaközpont” igazgatója volt. Az intézmény 1995 óta vezetett szponzorlistáján a Soros Alapítvány mellett egyebek közt a German Marshall Fund is szerepel, amelyet a milliárdos spekuláns is pénzel, valamint az Egyesült Államok nagykövetsége is feltűnik rajta.

Mindemellett Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója megkapta a szintén a milliárdos által finanszírozott Transparency International díját is. Szintén gyakoriak a Direkt36 munkatársainál a tengerentúli képzések. Az elmúlt években Panyi Szabolcs, Szabó András és Galavits Patrik is részt vettek ilyeneken, mindhárman az amerikai külügyminisztérium szervezésében.

Végül, de nem utolsósorban, a Direkt36 különböző nemzetközi médiahálózatoknak is része, amelyeket részben szintén Soros György finanszíroz.

Ilyen például a Global Investigative Journalism Network (GIJN), vagy éppen az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), amelyekhez szintén – egyebek közt – a Nyílt Társadalom Alapítványoktól, valamint az Egyesült Államoktól gurulnak a dollárok. A finanszírozás például képzéseken keresztül zajlik, mint ahogyan az történt nemrégiben a Direkt36 egyik munkatársa esetében is.