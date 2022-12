Elavult a villamosvezetők oktatása

– Az egyik villamosvezető rosszulléte okozhatta a hétfő esti villamosbalesetet Budapesten – reagált közleményben a BKV. A legújabb fejlemények szerint súlyosan megsérült az a férfi, aki hátulról beleszaladt villamosával a Boráros téren várakozó másik Combinóba. A Mandiner cikkében idézte Kis Sándort, a Villamos Független Szakszervezet képviselőjét, aki szerint kollégája egy nagyon tapasztalt villamosvezető volt. Állítása szerint súlyosan megsérült kollégája hirtelen lett rosszul. – Egy görcsöt érzett, és elsötétült minden előtte, elvesztette az eszméletét – fogalmazott, majd hozzátette: „az érintett sofőr már 15 éve dolgozik a Nagykörúton.” Úgy tudni, a szerelvényekben több száz millió forintos kár keletkezett. A BKK és a rendőrség hivatalos vizsgálatot indított.

Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke a balesettel kapcsolatban lapunknak úgy fogalmazott: sok hasonló eljárás van folyamatban, mert számos ilyen baleset történik. Szerinte miután pedig ezek a tömegszerencsétlenség kódot viselik, általában a bíróságon kötnek ki, ahol az esetek döntő többségében az ügyészség végül a járművezetőt vádolja meg. Megkeresésünkre a VEKE elnöke kifejtette:

minden baleset esetén a tanulságokat be kellene építeni a szabályzatokba, a vizsgáztatásba és a dolgozók oktatásába, de előfordulhat, hogy a járművek műszaki kialakításán, szoftverein is változtatni kell.

– Sokkal, de sokkal többet kellene foglalkozni a dolgozók egészségével – fejtette ki lapunknak Dorner Lajos. Szerinte ez sajnos a legtöbbször elmarad, így fordulhat elő, hogy bár ma már nem a BKV saját maga, hanem a Közlekedési Hatóság intézi többek között a járművezetők vizsgáztatását, a tananyag nemigen változott, elavult és nem gyakorlatias. – A vonatkozó szabályzatok, forgalmi utasítások frissítésére is hosszú évek óta várunk – hangsúlyozta Dorner Lajos. Úgy látja, a dolgozók egészségügyi állapotának monitorozását is új alapokra kellene helyezni, ahogy a munkaterhelést is felül kell vizsgálni. – Nem érthető, hogy az illetékesek számára az egyre több és egyre súlyosabb baleset miért nem jelzi, sürgős és alapos változtatásra van szükség, mert az utasok biztonsága és a közösségi közlekedésbe vetett bizalom vész el – tette hozzá a VEKE elnöke. Az üggyel kapcsolatban érdeklődtünk a BKV-tól is, de lapzártánkig nem érkezett tőlük válasz.

Borítókép: Ráfutásos balesetben összeroncsolódott Combino villamosok műszaki mentését végzik Budapest IX. kerületében, a Boráros térnél 2022. december 19-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)