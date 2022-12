A gyermekvédelemben, a legnehezebb területen dolgozók speciális pótléka az ötszörösére emelkedett már idén, jövő január elsejétől pedig huszonöt százalékkal emelkedik a nevelőszülők juttatása is

– jelentette be a közösségi oldalán Fülöp Attila.

A Belügyminisztérium államtitkára kiemelte: az elmúlt időszakban előtérbe került az a szakma, amelynek képviselői arra teszik fel az életüket, hogy mások nehézségeit próbálják megoldani. Mint mondta, mindazok, akik a gondoskodáspolitika területén dolgoznak – akár a szociális területen, akár a gyermekvédelemben vagy a felzárkózás területén –, nap mint nap azon fáradoznak, hogy a magyar közösség nehézségei ellenére is egybekovácsolódva erős nemzet és erős közösség legyen. – Így év végén – a magyar kormány nevében és a magyar állam nevében – köszönjük a munkájukat, köszönjük a közösségépítő fáradozásaikat – fogalmazott az államtitkár, majd ígéretet tett, hogy a kormány továbbra is támogatni fogja a gondoskodáspolitika területén dolgozókat. – Ezt az évet úgy kezdtük, hogy húszszázalékos béremelés volt az ágazatban, és a mostani megállapodás a garantált bérminimumról és a minimálbérről azt garantálja, hogy a jövő évben is többet tudnak hazavinni az ágazatban dolgozók – húzta alá.

Szintén pozitív, hogy a minimálbér emelkedésével 2023. január 1-jétől a gyermekgondozási díj (gyed), a diplomás gyed, valamint a gyermekek otthongondozási díja (gyod) is emelkedik.

Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a gyed maximális összege bruttó 324 800 forintra, a diplomás gyed az alapképzésben részt vevő hallgatóknál bruttó 162 400 forintra, a mesterképzésben részt vevők esetében bruttó 207 480 forintra, a gyod összege pedig bruttó 232 000 forintra emelkedik.

Borítókép: Illusztráció ( Fotó: Mirkó István /Magyar Nemzet)