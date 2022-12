Hadházy Ákos is tudhatott a guruló dollárokról

Hadházy Ákos fő tevékenysége, hogy megállás nélkül zaklatja a politikusokat, a különböző állami hivatalokat és ott is korrupciót kiállt, ahol nincs. Most viszont, amikor mindenki számára világos, hogy a baloldal hárommilliárd forintnyi amerikai pénzt csatornázott be a kampányba, hirtelen Hadházy még a nyilvános dokumentumok iránt sem mutat érdeklődést – hívta fel a figyelmet Rotyis Bálint az Origónak adott interjúban.

Szerinte amennyiben kiderülne, hogy voltak információi, akkor a korrupció ellen harcoló politikus imázsa a baloldali szavazók szemében szertefoszlana.

Az elemző szerint aligha az aktivitás hiányáról lenne szó, helyette Hadházy Ákos – akárcsak a többi baloldali politikus – jól láthatóan menekül ettől a témától.

Még azt sem zárhatjuk ki, hogy Hadházy Ákos akár tudott is az amerikai pénzekről

– fogalmazott Rotyis.

Elmondta, a baloldali politikusok abban a hitben éltek, hogy az előválasztás, a teljes összefogás és az amerikai támogatás majd meghozza a gyümölcsét, és képesek lesznek kormányra kerülni. A számukra ideális forgatókönyv nem valósult meg, és most politikai és büntetőjogi következményekkel kell szembenézniük – mutatott rá az Origónak az elemző.

Borítókép: Hadházy Ákos beszél a Kossuth téri kormányellenes tüntetésesen 2019. január 5-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)