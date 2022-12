Karácsony: „Korányi aktív és eredményes munkát végzett” + videó

Két héttel ezelőtt ismerte el Karácsony Gergely, hogy tudta, mit csinál a városdiplomáciai főtanácsadója által létrehozott Action for Democracy nevű NGO. Erről a szervezetről derült ki, hogy a választási időszakban és azt követően is összesen hárommilliárd forintot juttatott az ellenzéknek az Egyesült Államokból. A pénzből pedig olyan portálokhoz is jutott, mint a DK-hoz köthető ezalenyeg.hu

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP főváros frakcióvezetője még a legutóbbi közgyűlésen tett fel kérdéseket Korányi munkájával kapcsolatban, de erre még nem válaszolt Karácsony. Wintermantel most napirend előtti felszólalásában ismét feltette kérdéseit, a főpolgármester pedig jelezte, hogy majd később válaszol a közérdekű adatigénylésre. Annyit azonban elmondott, hogy