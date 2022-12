Mindig dilettantizmus jellemezte Karácsony főpolgármesteri tevékenységét

Sajnos mindez nem meglepő, hiszen mindig is a hozzá nem értés és a dilettantizmus fémjelezte Karácsony Gergely főpolgármesteri tevékenységét

– jelentette ki az Origónak Wintermantel Zsolt, miután a főpolgármester szombaton átadta a jelentős késéssel felújított Blaha Lujza teret. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony a 2019-es hivatalba lépése óta egyetlen önálló fővárosi beruházást sem tud felmutatni, a Blaha Lujza tér rekonstrukcióját teljes egészében Tarlós István hivatali ideje alatt készítették elő. Emellett a jelenleg zajló többi fővárosi projekt is mind csúszik, ráadásul szerényebb műszaki tartalommal és drágábban valósul meg – tette hozzá.

Utalt arra, hogy a Lánchíd és a Blaha Lujza tér esetében is az előző városvezetés lefolytatta a teljes közbeszerzési, tervezési és engedélyeztetési eljárást. Kifejtette: Karácsonynak 2020 elején csak alá kellett volna írnia a szerződéseket, így már lehetne közlekedni a Lánchídon, de a Blaha Lujza tér rekonstrukciójának is tavaly év végére el kellett volna készülnie. Hangsúlyozta: amiben Karácsonyék hozzányúltak a tervekhez, az csak a hátrányára vált az adott projektnek. A Blaha felújítása is jóval kevesebb műszaki tartalommal valósult meg, így sem akadálymentesítő liftet, sem nyilvános illemhelyeket nem építettek, de a Népszínház utcából sem vezették ki a tér területére a villamosok végállomását, ami az átszállások megkönnyítése miatt lett volna fontos – részletezte Wintermantel Zsolt.

A beruházás fapadossá alakítása ellenére nemhogy csökkent volna a felújítás költsége az eredeti tervekhez képest, hanem még jelentősen nőtt is, mintegy négyszázmillió forinttal

– hívta fel a figyelmet a fideszes politikus , aki szerint az is a minőség rovására ment, hogy az elkordonozott területen sokszor hetekig, vagy akár hónapokig nem zajlott semmilyen munka, így az időjárás erodálhatta a félkész állapotban lévő elemeket. Hozzátette: az elhúzódó felújítás miatt állandósuló útlezárások vagy korlátozások minden nap megnehezítették a budapestiek közlekedését, ami felesleges bosszúságot okozott.

Tragikomikus, hogy Karácsony a Facebook-oldalán azt írta, „szuperzöld” lesz a Blaha Lujza tér – fogalmazott Wintermantel Zsolt, rámutatva: a légi fotókon mindössze három kis karikát lehet látni, amelyekben fák vannak, emellett a betonburkolatban is elültettek még 25-30 facsemetét, a többi részt térkő burkolat borítja.

Magyarország kormánya 2019-ben úgy döntött, hogy egymilliárd forinttal támogatja a beruházást, mivel a Blaha Lujza tér felújítása egy több évtizedes adósság volt a budapesti emberek felé

– emlékeztetett Láng Zsolt, a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa.

Megerősítette: örömteli, hogy a tér felújítása végre befejeződött, de ha 2019 után Karácsonyék nem törték volna meg az előkészítés folyamatát, minimum egy évvel korábban már át lehetett volna adni Budapest ezen ikonikus terét a mindennapi használóinak. Szerinte is komoly nehézségeket okozhatnak a járókelőknek, hogy egyes műszaki elemeket, így a XXI. századi követelményeknek megfelelően megépített akadálymentes liftet kihagyták, mert például a kerekes székkel közlekedőknek és a kismamáknak továbbra is a Keleti pályaudvarig vagy adott esetben az Astoriáig kell majd kerülniük, ha a metróhoz szeretnének lejutni.